Рютте: НАТО будет решать по данным разведки, сбивать ли российские дроны и самолеты
НАТО будет принимать решение о сбивании российских самолетов или дронов, которые нарушают воздушное пространство Альянса, основываясь на развединформации об уровне угрозы, которую они могут представлять, в реальном времени. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте в штаб-квартире Альянса в Брюсселе 23 сентября.
"Решение о применении силы против самолетов-нарушителей, в частности их сбивания, принимаются в режиме реального времени и всегда базируются на разведданных об уровне угрозы", – сказал Рютте.
Он добавил, что при этом учитываются намерения самолета, его вооружение и возможные риски для сил Альянса, гражданского населения или инфраструктуры.
Генсек отметил, что Объединенные вооруженные силы НАТО в Европе, возглавляемые верховным главнокомандующим Алексусом Гринкевичем, имеют все полномочия, ответственность и необходимые ресурсы для принятия таких решений.
"В случае последнего нарушения воздушного пространства в Эстонии, которое мы сегодня обсуждали, силы НАТО оперативно перехватили и сопроводили самолеты без эскалации, поскольку непосредственной угрозы не было установлено", – сказал Рютте.
- 19 сентября российские истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии вблизи Таллинна. В целом они были над Эстонией около 12 минут.
- В тот же день российские истребители нарушили зону безопасности буровой платформы польской компании Petrobaltic в Балтийском море. Более чем за неделю до этого два десятка российских БпЛА нарушили воздушное пространство Польши.
- 22 сентября Туск заявил, что Польша будет сбивать объекты, которые явно нарушают ее воздушное пространство. Глава МИД Британии в ООН заявила о готовности дать отпор самолетам-нарушителям.
Комментарии (0)