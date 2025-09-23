Рютте: НАТО будет решать по данным разведки, сбивать ли российские дроны и самолеты

Генсек Альянса заявил, что НАТО будет принимать решение о сбивании вражеских объектов основываясь на развединформации об уровне угроз

Марк Рютте (Фото: EPA)

НАТО будет принимать решение о сбивании российских самолетов или дронов, которые нарушают воздушное пространство Альянса, основываясь на развединформации об уровне угрозы, которую они могут представлять, в реальном времени. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте в штаб-квартире Альянса в Брюсселе 23 сентября.

"Решение о применении силы против самолетов-нарушителей, в частности их сбивания, принимаются в режиме реального времени и всегда базируются на разведданных об уровне угрозы", – сказал Рютте.

Он добавил, что при этом учитываются намерения самолета, его вооружение и возможные риски для сил Альянса, гражданского населения или инфраструктуры.

Генсек отметил, что Объединенные вооруженные силы НАТО в Европе, возглавляемые верховным главнокомандующим Алексусом Гринкевичем, имеют все полномочия, ответственность и необходимые ресурсы для принятия таких решений.

"В случае последнего нарушения воздушного пространства в Эстонии, которое мы сегодня обсуждали, силы НАТО оперативно перехватили и сопроводили самолеты без эскалации, поскольку непосредственной угрозы не было установлено", – сказал Рютте.