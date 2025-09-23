Рубіо: Російські літаки не збиватимуть, якщо вони не будуть атакувати
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що російські літаки, які порушують повітряний простір НАТО, не будуть збивати, якщо вони не будуть атакувати. Про це він повідомив в інтервʼю CBS News, передає Державний департамент США.
На питання, чи готові США брати участь у збитті російських літаків, якщо ті порушать повітряний простір, Рубіо відповів, що він не думає, що "хтось говорив про збиття російських літаків, якщо вони не атакують".
"Я думаю, ви бачили, що НАТО реагує на ці вторгнення так само, як ми реагуємо на них постійно. Коли вони входять у ваш повітряний простір або вашу оборонну зону, ви підіймаєтеся і перехоплюєте їх. І саме це НАТО зробило, і саме це НАТО продовжуватиме робити", – сказав Рубіо.
Під час цього інтервʼю він також заявив, що США співпрацюватимуть зі своїми союзниками, щоб захистити "кожен сантиметр території НАТО".
- 19 вересня російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії поблизу Таллінна. Загалом вони були над Естонією близько 12 хвилин.
- Того самого дня російські винищувачі порушили зону безпеки бурової платформи польської компанії Petrobaltic у Балтійському морі. Більш ніж за тиждень до цього два десятки російських БпЛА порушили повітряний простір Польщі.
- 22 вересня Туск заявив, що Польща збиватиме об'єкти, які явно порушують її повітряний простір. Глава МЗС Британії в ООН заявила про готовність дати відсіч літакам-порушникам.
- Цього самого дня президент Дональд Трамп заявив, що допоможе Польщі й країнам Балтії в разі ескалації з боку Росії.
