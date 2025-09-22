Трамп заявив, що допоможе Польщі та країнам Балтії в разі ескалації з боку Росії
США нададуть допомогу Польщі та країнам Балтії в разі ескалації агресії з боку Росії. Про це 21 вересня заявив президент США Дональд Трамп перед відвідуванням панахиди за консервативним діячем і активістом Чарлі Кірком, передає RMF 24.
На запитання журналіста про те, чи надасть він допомогу цим країнам, Трамп відповів: "Надам". А на прохання прокоментувати порушення Росією повітряного простору Естонії 19 вересня він заявив, що "США це не подобається".
Напередодні, 20 вересня, Трамп заявляв, що поки не отримував докладної інформації про порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами, тому не може озвучити реакцію США.
Американський президент не став уточнювати, яку саме допомогу може надати країнам Європи. Перед цим агентство Reuters повідомляло, що Пентагон попередив європейських дипломатів про скорочення допомоги країнам Балтії від США.
- Вранці 19 вересня російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії поблизу столиці країни Талліна. Загалом судна РФ були над Естонією близько 12 хвилин, перш ніж НАТО підняло в повітря італійські F-35, щоб супроводити їх.
- МЗС країни викликало посла РФ, щоб висловити протест, а естонський уряд запросив проведення консультацій із союзниками по НАТО за 4-ю статтею.
- 20 вересня Міноборони Естонії показало траєкторію польоту російських МіГ-31, а прем'єр країни пояснив, чому не збили чужі літаки.
- 21 вересня в Міноборони Польщі заявили, що заліт МіГ-31 в Естонію показав, як РФ набирає обертів і провокує.
Коментарі (0)