Трамп заявив, що допоможе Польщі та країнам Балтії в разі ескалації з боку Росії

Дональд Трамп (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

США нададуть допомогу Польщі та країнам Балтії в разі ескалації агресії з боку Росії. Про це 21 вересня заявив президент США Дональд Трамп перед відвідуванням панахиди за консервативним діячем і активістом Чарлі Кірком, передає RMF 24.

На запитання журналіста про те, чи надасть він допомогу цим країнам, Трамп відповів: "Надам". А на прохання прокоментувати порушення Росією повітряного простору Естонії 19 вересня він заявив, що "США це не подобається".

Напередодні, 20 вересня, Трамп заявляв, що поки не отримував докладної інформації про порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами, тому не може озвучити реакцію США.

Американський президент не став уточнювати, яку саме допомогу може надати країнам Європи. Перед цим агентство Reuters повідомляло, що Пентагон попередив європейських дипломатів про скорочення допомоги країнам Балтії від США.