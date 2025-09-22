Трамп заявил, что поможет Польше и странам Балтии в случае эскалации России
США окажут помощь Польше и странам Балтии в случае эскалации агрессии со стороны России. Об этом 21 сентября заявил президент США Дональд Трамп перед посещением панихиды по консервативному деятелю и активисту Чарли Кирку, передает RMF 24.
На вопрос журналиста том, окажет ли он помощь этим странам, Трамп ответил: "Окажу". А на просьбу прокомментировать нарушение Россией воздушного пространства Эстонии 19 сентября он заявил, что "США это не нравится".
Накануне, 20 сентября, Трамп заявлял, что пока не получал подробной информации о нарушении воздушного пространства Эстонии российскими истребителями, поэтому не может озвучить реакцию США.
Американский президент не стал сообщать, какую именно помощь может оказать странам Европы. Перед этим агентство Reuters сообщало, что Пентагон предупредил европейских дипломатов о сокращении помощи странам Балтии от США.
- Утром 19 сентября российские истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии вблизи столицы страны Таллина. Всего суда РФ находились над Эстонией около 12 минут, прежде чем НАТО подняло в воздух итальянские F-35, чтобы сопроводить их.
- МИД страны вызвало посла РФ, чтобы выразить протест, а эстонское правительство запросило проведение консультаций с союзниками по НАТО по 4-й статье.
- 20 сентября Минобороны Эстонии показало траекторию полета российских МиГ-31, а премьер страны объяснил, почему не сбили чужие самолеты.
- 21 сентября в Минобороны Польши заявили, что залет МиГ-31 в Эстонию показал, как РФ набирает обороты и провоцирует.
