Трамп заявил, что поможет Польше и странам Балтии в случае эскалации России

Американскому президенту не нравится инцидент с залетом российских истребителей в Эстонию

Дональд Трамп (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

США окажут помощь Польше и странам Балтии в случае эскалации агрессии со стороны России. Об этом 21 сентября заявил президент США Дональд Трамп перед посещением панихиды по консервативному деятелю и активисту Чарли Кирку, передает RMF 24.

На вопрос журналиста том, окажет ли он помощь этим странам, Трамп ответил: "Окажу". А на просьбу прокомментировать нарушение Россией воздушного пространства Эстонии 19 сентября он заявил, что "США это не нравится".

Накануне, 20 сентября, Трамп заявлял, что пока не получал подробной информации о нарушении воздушного пространства Эстонии российскими истребителями, поэтому не может озвучить реакцию США.

Американский президент не стал сообщать, какую именно помощь может оказать странам Европы. Перед этим агентство Reuters сообщало, что Пентагон предупредил европейских дипломатов о сокращении помощи странам Балтии от США.