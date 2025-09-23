Рубіо заявив, що США захищатимуть кожен сантиметр території НАТО

Держсекретар Марко Рубіо наголосив, що Вашингтон працюватиме разом із союзниками для гарантії безпеки всіх країн Альянсу

Марко Рубіо (Фото: EPA)

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати співпрацюватимуть зі своїми союзниками, щоб захистити "кожен сантиметр території НАТО". Про це він сказав в коментарі CBS News, напередодні виступу президента Дональда Трампа на Генеральній Асамблеї ООН.

Таку заяву Рубіо зробив після порушень повітряного простору Альянсу російськими літаками й дронами, що занепокоїли уряди на східному фланзі.

Він також зазначив, що НАТО реагує на такі вторгнення, так само як і раніше.

"Коли вони заходять (літати та дрони. – Ред.) у ваш повітряний простір або зону оборони, ви піднімаєтесь і перехоплюєте їх. Це саме те, що зробило НАТО, і те, що воно робитиме надалі", – заявив Рубіо.