Рубіо заявив, що США захищатимуть кожен сантиметр території НАТО
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати співпрацюватимуть зі своїми союзниками, щоб захистити "кожен сантиметр території НАТО". Про це він сказав в коментарі CBS News, напередодні виступу президента Дональда Трампа на Генеральній Асамблеї ООН.
Таку заяву Рубіо зробив після порушень повітряного простору Альянсу російськими літаками й дронами, що занепокоїли уряди на східному фланзі.
Він також зазначив, що НАТО реагує на такі вторгнення, так само як і раніше.
"Коли вони заходять (літати та дрони. – Ред.) у ваш повітряний простір або зону оборони, ви піднімаєтесь і перехоплюєте їх. Це саме те, що зробило НАТО, і те, що воно робитиме надалі", – заявив Рубіо.
- 19 вересня російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії поблизу Таллінна. Загалом вони були над Естонією близько 12 хвилин.
- Того самого дня російські винищувачі порушили зону безпеки бурової платформи польської компанії Petrobaltic у Балтійському морі. Більш ніж за тиждень до цього два десятки російських БпЛА порушили повітряний простір Польщі.
- 22 вересня Туск заявив, що Польща збиватиме об'єкти, які явно порушують її повітряний простір. Глава МЗС Британії в ООН заявила про готовність дати відсіч літакам-порушникам.
- Цього самого дня президент Дональд Трамп заявив, що допоможе Польщі й країнам Балтії в разі ескалації з боку Росії.
Коментарі (0)