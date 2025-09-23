Рубио заявил, что США будут защищать каждый сантиметр территории НАТО

Госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что Вашингтон будет работать вместе с союзниками для гарантии безопасности всех стран Альянса

Марко Рубио (Фото: EPA)

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты будут сотрудничать со своими союзниками, чтобы защитить "каждый сантиметр территории НАТО". Об этом он сказал в комментарии CBS News, накануне выступления президента Дональда Трампа на Генеральной Ассамблее ООН.

Такое заявление Рубио сделал после нарушений воздушного пространства Альянса российскими самолетами и дронами, которые обеспокоили правительства на восточном фланге.

Он также отметил, что НАТО реагирует на такие вторжения, так же как и раньше.

"Когда они заходят (летать и дроны. – Ред.) в ваше воздушное пространство или зону обороны, вы поднимаетесь и перехватываете их. Это именно то, что сделало НАТО, и то, что оно будет продолжать делать", – заявил Рубио.