Рубио заявил, что США будут защищать каждый сантиметр территории НАТО
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты будут сотрудничать со своими союзниками, чтобы защитить "каждый сантиметр территории НАТО". Об этом он сказал в комментарии CBS News, накануне выступления президента Дональда Трампа на Генеральной Ассамблее ООН.
Такое заявление Рубио сделал после нарушений воздушного пространства Альянса российскими самолетами и дронами, которые обеспокоили правительства на восточном фланге.
Он также отметил, что НАТО реагирует на такие вторжения, так же как и раньше.
"Когда они заходят (летать и дроны. – Ред.) в ваше воздушное пространство или зону обороны, вы поднимаетесь и перехватываете их. Это именно то, что сделало НАТО, и то, что оно будет продолжать делать", – заявил Рубио.
- 19 сентября российские истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии вблизи Таллинна. В целом они были над Эстонией около 12 минут.
- В тот же день российские истребители нарушили зону безопасности буровой платформы польской компании Petrobaltic в Балтийском море. Более чем за неделю до этого два десятка российских БпЛА нарушили воздушное пространство Польши.
- 22 сентября Туск заявил, что Польша будет сбивать объекты, которые явно нарушают ее воздушное пространство. Глава МИД Британии в ООН заявила о готовности дать отпор самолетам-нарушителям.
- В этот же день президент Дональд Трамп заявил, что поможет Польше и странам Балтии в случае эскалации со стороны России.
