Рубио: Российские самолеты не будут сбивать, если они не будут атаковать

Марко Рубио (Фото: EPA)

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что российские самолеты, которые нарушают воздушное пространство НАТО, не будут сбивать, если они не будут атаковать. Об этом он сообщил в интервью CBS News, передает Государственный департамент США.

На вопрос, готовы ли США участвовать в сбивании российских самолетов, если те нарушат воздушное пространство, Рубио ответил, что он не думает, что "кто-то говорил о сбивании российских самолетов, если они не атакуют".

"Я думаю, вы видели, что НАТО реагирует на эти вторжения так же, как мы реагируем на них постоянно. Когда они входят в ваше воздушное пространство или вашу оборонительную зону, вы поднимаетесь и перехватываете их. И именно это НАТО сделало, и именно это НАТО будет продолжать делать", – сказал Рубио.

Во время этого интервью он также заявил, что США будут сотрудничать со своими союзниками, чтобы защитить "каждый сантиметр территории НАТО".