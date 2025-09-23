Рубио: Российские самолеты не будут сбивать, если они не будут атаковать
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что российские самолеты, которые нарушают воздушное пространство НАТО, не будут сбивать, если они не будут атаковать. Об этом он сообщил в интервью CBS News, передает Государственный департамент США.
На вопрос, готовы ли США участвовать в сбивании российских самолетов, если те нарушат воздушное пространство, Рубио ответил, что он не думает, что "кто-то говорил о сбивании российских самолетов, если они не атакуют".
"Я думаю, вы видели, что НАТО реагирует на эти вторжения так же, как мы реагируем на них постоянно. Когда они входят в ваше воздушное пространство или вашу оборонительную зону, вы поднимаетесь и перехватываете их. И именно это НАТО сделало, и именно это НАТО будет продолжать делать", – сказал Рубио.
Во время этого интервью он также заявил, что США будут сотрудничать со своими союзниками, чтобы защитить "каждый сантиметр территории НАТО".
- 19 сентября российские истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии вблизи Таллинна. В целом они были над Эстонией около 12 минут.
- В тот же день российские истребители нарушили зону безопасности буровой платформы польской компании Petrobaltic в Балтийском море. Более чем за неделю до этого два десятка российских БпЛА нарушили воздушное пространство Польши.
- 22 сентября Туск заявил, что Польша будет сбивать объекты, которые явно нарушают ее воздушное пространство. Глава МИД Британии в ООН заявила о готовности дать отпор самолетам-нарушителям.
- В этот же день президент Дональд Трамп заявил, что поможет Польше и странам Балтии в случае эскалации со стороны России.
