Над Балтійським морем зафіксували п'ять винищувачів Росії, НАТО підняло літаки – фото
Над Балтійським морем увечері 25 вересня було помічено п'ять російських літаків. У небо підняли літаки НАТО для захисту, повідомило Військово-повітряне командування Альянсу.
Над Балтійським морем помітили винищувачі Су-30, Су-35 і три МіГ-31. Вони пролітали поблизу повітряного простору Латвії.
У відповідь на це було піднято два винищувачі Gripen зі Шяуляя в Литві.
"Це демонструє прихильність Альянсу до захисту і забезпечення безпеки країн Балтії та східного флангу", – заявили в командуванні ВПС НАТО.
- 9 вересня російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії поблизу Таллінна. Загалом вони були над Естонією близько 12 хвилин.
- Того ж дня російські винищувачі порушили зону безпеки бурової платформи польської компанії Petrobaltic у Балтійському морі. Більш ніж за тиждень до цього два десятки російських БпЛА порушили повітряний простір Польщі.
- 22 вересня найбільший аеропорт Данії "Каструп" був паралізований через безпілотники, зафіксовані у районі аеропорту, а 25 вересня дрони повторно залетіли в країну, через що аеропорт "Ольборг" призупиняв роботу.
- 25 вересня Марк Рютте заявив, що країни НАТО можуть збивати літаки і дрони Росії у їхньому небі за потреби.
