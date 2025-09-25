Над Балтійським морем зафіксували п'ять винищувачів Росії, НАТО підняло літаки – фото

Літаки були помічені поруч із повітряним простором Латвії

Російські винищувачі над Балтикою (Фото: x.com/NATO_AIRCOM_

Над Балтійським морем увечері 25 вересня було помічено п'ять російських літаків. У небо підняли літаки НАТО для захисту, повідомило Військово-повітряне командування Альянсу.

Над Балтійським морем помітили винищувачі Су-30, Су-35 і три МіГ-31. Вони пролітали поблизу повітряного простору Латвії.

У відповідь на це було піднято два винищувачі Gripen зі Шяуляя в Литві.

"Це демонструє прихильність Альянсу до захисту і забезпечення безпеки країн Балтії та східного флангу", – заявили в командуванні ВПС НАТО.