У німецькому регіоні, що межує з Данією, помітили невідомі дрони

У ніч проти 26 вересня БпЛА літали над землею Шлезвіг-Гольштейн

Дрон (Ілюстративне фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Над німецькою землею Шлезвіг-Гольштейн, що на півночі межує з Данією, помітили невідомі безпілотники. Про це повідомило медіа NDR із посиланням на правоохоронців.

Кілька невідомих дронів помітили в ніч проти п’ятниці, 26 вересня. Міністерка внутрішніх справ Шлезвіг-Гольштейн Сабіна Зюттерлін-Вак заявила, підозра у шпигунстві зараз перевіряється.

МВС веде "інтенсивні й постійні переговори" з федеральним урядом і Бундесвером. Поліція посилює свій захист від дронів у координації з іншими північними німецькими землями. Міністерка не надала жодних подробиць про те, скільки дронів було помічено та де.

"Звісно, у Шлезвіг-Гольштейні ми також розслідуємо будь-які підозри щодо шпигунства та саботажу у цій справі й залишаємося дуже пильними в цій галузі", – акцентувала вона.