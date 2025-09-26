У німецькому регіоні, що межує з Данією, помітили невідомі дрони
Над німецькою землею Шлезвіг-Гольштейн, що на півночі межує з Данією, помітили невідомі безпілотники. Про це повідомило медіа NDR із посиланням на правоохоронців.
Кілька невідомих дронів помітили в ніч проти п’ятниці, 26 вересня. Міністерка внутрішніх справ Шлезвіг-Гольштейн Сабіна Зюттерлін-Вак заявила, підозра у шпигунстві зараз перевіряється.
МВС веде "інтенсивні й постійні переговори" з федеральним урядом і Бундесвером. Поліція посилює свій захист від дронів у координації з іншими північними німецькими землями. Міністерка не надала жодних подробиць про те, скільки дронів було помічено та де.
"Звісно, у Шлезвіг-Гольштейні ми також розслідуємо будь-які підозри щодо шпигунства та саботажу у цій справі й залишаємося дуже пильними в цій галузі", – акцентувала вона.
- 22 вересня невідомі безпілотники залетіли до Данії. Тоді поліція заявила, що безпілотниками керував "компетентний оператор".
- Кілька безпілотників було зафіксовано й уночі 25 вересня. У поліції повідомили, що спроби знищити дрони були безрезультатними, а операторів досі не затримали.
- У ніч проти 26 вересня влада Данії знову закривала повітряний простір над аеропортом Ольборга через загрозу дронів.
