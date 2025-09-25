Заліт БпЛА до Данії обговорять на зустрічі щодо "Стіни дронів" і на рівні керівників Євросоюзу

Єврокомісія підтримує контакти з усіма членами ЄС для обговорення інцидентів з безпілотниками, розповіли у Брюсселі

Аеропорт "Ольборг", що був закритий через безпілотники вночі 25 вересня (Фото: Bo Amstrup / EPA)

Порушення дронами повітряного простору Данії та інших країн Європейського Союзу обговорять на неформальній зустрічі керівників блоку. Інцидент зі скандинавською країною також розглянуть на перемовинах щодо "Стіни дронів". Про це повідомили речник Єврокомісії Тома Реньє і заступник головної речниці відомства Олоф Ґілл, передає Суспільне.

"Я можу підтвердити, що Комісія справді підтримує контакти з усіма нашими державами-членами, не тільки з тими, які постраждали від цих недавніх вторгнень, а з усіма державами-членами, щоб обговорити ці дуже серйозні питання безпеки, і я можу сказати вам, що їх також детально обговорять президентка фон дер Ляєн і глави держав на неформальній Європейській раді в Копенгагені наступного тижня [1 жовтня]", – сказав Ґілл, коментуючи вторгнення БпЛА до Данії вночі 25 вересня.

Тим часом Реньє повідомив, що інцидент обговорять і в п'ятницю, 26 вересня, на зустрічі щодо "Стіни дронів".

За словами комунікаційника, останні вторгнення безпілотників "ще раз підкреслюють роботу, яка зараз ведеться для побудови" цього проєкту.

"Завтрашня зустріч з міністрами за головування комісара [з питань оборони та космосу] Кубілюса буде нагодою ще раз наголосити й обговорити останні події в Данії", – додав посадовець.