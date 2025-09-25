Міністр оборони Данії назвав новий заліт дронів "гібридною атакою"

Троельс Лунд Поульсен (Фото: EPA)

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен назвав новий заліт дронів у повітряний простір країни вночі 25 вересня "гібридною атакою". Про це він сказав на брифінгу, передає TV2.

Поульсен заявив, що йдеться про гібридну атаку із застосуванням різних типів дронів, яка становить загрозу безпеці країни.

За його словами, відповідальних за запуск апаратів ще не встановили, однак "безперечно, це не виглядає, як якийсь збіг – це виглядає як систематичні дії".

"Усе вказує на те, що діє професійний суб’єкт", – підкреслив міністр, додавши, що данська розвідка уважно відстежує розвиток подій.

Поульсен також наголосив, що подібних гібридних інцидентів у майбутньому буде більше, а Данія має бути готовою ефективно їм протидіяти, особливо на тлі останніх подій в інших європейських країнах.

Міністр юстиції Петер Хуммельгор своєю чергою звернув увагу на те, що атакам у Данії передувала серія тривожних інцидентів у Європі.

"Мета таких гібридних атак – посіяти страх. Вона для того, щоб створити розкол, щоб злякати нас… Зараз важливіше, ніж будь-коли, щоб ми були згуртовані", – наголосив він.

Начальник оборони Майкл Гілдгаард заявив, що Збройні сили постійно оцінюють, чи слід збивати дрони, після загальної оцінки безпеки населення. Через це вони не збивали дрони минулої ночі.