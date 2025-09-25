Министр обороны Дании назвал новый залет дронов "гибридной атакой"
Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен назвал новый залет дронов в воздушное пространство страны ночью 25 сентября "гибридной атакой". Об этом он сказал на брифинге, передает ТВ2.
Поульсен заявил, что речь идет о гибридной атаке с применением различных типов дронов, которая представляет угрозу безопасности страны.
По его словам, ответственных за запуск аппаратов еще не установили, однако "бесспорно, это не выглядит, как какое-то совпадение – это выглядит как систематические действия".
"Все указывает на то, что действует профессиональный субъект", – подчеркнул министр, добавив, что датская разведка внимательно отслеживает развитие событий.
Поульсен также отметил, что подобных гибридных инцидентов в будущем будет больше, а Дания должна быть готова эффективно им противодействовать, особенно на фоне последних событий в других европейских странах.
Министр юстиции Петер Хуммельгор, в свою очередь, обратил внимание на то, что атакам в Дании предшествовала серия тревожных инцидентов в Европе.
"Цель таких гибридных атак – посеять страх. Она для того, чтобы создать раскол, чтобы испугать нас... Сейчас важнее, чем когда-либо, чтобы мы были сплочены", – подчеркнул он.
Начальник обороны Майкл Гилдгаард заявил, что Вооруженные силы постоянно оценивают, следует ли сбивать дроны, после общей оценки безопасности населения. Из-за этого они не сбивали дроны прошлой ночью.
- 22 сентября крупнейший аэропорт Дании "Каструп" был парализован из-за беспилотников, зафиксированных в районе аэропорта. Также в соседней Норвегии были задержаны два человека за пролет дронов над запретной зоной в центре столицы, в частности над крепостью, где расположен офис премьера, штаб армии и Минобороны страны.
- На следующий день датская полиция заявила, что БпЛА, которые блокировали аэропорт, управлял "компетентный оператор".
- Ночью 25 сентября датский аэропорт "Ольборг" приостанавливал работу из-за дронов, которые снова залетели в страну.
Комментарии (0)