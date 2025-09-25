Министр обороны Дании назвал новый залет дронов "гибридной атакой"

Министр обороны Дании заявил, что речь идет о гибридной атаке с применением различных типов дронов

Троэльс Лунд Поульсен (Фото: EPA)

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен назвал новый залет дронов в воздушное пространство страны ночью 25 сентября "гибридной атакой". Об этом он сказал на брифинге, передает ТВ2.

Поульсен заявил, что речь идет о гибридной атаке с применением различных типов дронов, которая представляет угрозу безопасности страны.

По его словам, ответственных за запуск аппаратов еще не установили, однако "бесспорно, это не выглядит, как какое-то совпадение – это выглядит как систематические действия".

"Все указывает на то, что действует профессиональный субъект", – подчеркнул министр, добавив, что датская разведка внимательно отслеживает развитие событий.

Поульсен также отметил, что подобных гибридных инцидентов в будущем будет больше, а Дания должна быть готова эффективно им противодействовать, особенно на фоне последних событий в других европейских странах.

Министр юстиции Петер Хуммельгор, в свою очередь, обратил внимание на то, что атакам в Дании предшествовала серия тревожных инцидентов в Европе.

"Цель таких гибридных атак – посеять страх. Она для того, чтобы создать раскол, чтобы испугать нас... Сейчас важнее, чем когда-либо, чтобы мы были сплочены", – подчеркнул он.

Начальник обороны Майкл Гилдгаард заявил, что Вооруженные силы постоянно оценивают, следует ли сбивать дроны, после общей оценки безопасности населения. Из-за этого они не сбивали дроны прошлой ночью.