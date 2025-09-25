Залет БпЛА в Данию обсудят на встрече по "Стене дронов" и на уровне глав Евросоюза

Еврокомиссия поддерживает контакты со всеми членами ЕС для обсуждения инцидентов с беспилотниками, рассказали в Брюсселе

Аэропорт "Ольборг", который был закрыт из-за беспилотников ночью 25 сентября (Фото: Bo Amstrup / EPA)

Нарушение дронами воздушного пространства Дании и других стран Европейского Союза обсудят на неформальной встрече руководителей блока. Инцидент со скандинавской страной также рассмотрят на переговорах по "Стене дронов". Об этом сообщили представитель Еврокомиссии Тома Ренье и заместитель главного пресс-секретаря ведомства Олоф Гилл, передает Суспільне.

"Я могу подтвердить, что Комиссия действительно поддерживает контакты со всеми нашими государствами-членами, не только с теми, что пострадали от этих недавних вторжений, а со всеми государствами-членами, чтобы обсудить эти очень серьезные вопросы безопасности, и я могу сказать вам, что их также подробно обсудят президент фон дер Ляйен и главы государств на неформальном Европейском совете в Копенгагене на следующей неделе [1 октября]", – сказал Гилл, комментируя вторжение БпЛА в Данию ночью 25 сентября.

Между тем Ренье сообщил, что инцидент обсудят и в пятницу, 26 сентября, на встрече по "Стене дронов".

По словам коммуникационщика, последние вторжения беспилотников "еще раз подчеркивают работу, которая сейчас ведется для построения" этого проекта.

"Завтрашняя встреча с министрами под председательством комиссара [по вопросам обороны и космоса] Кубилюса будет возможностью еще раз подчеркнуть и обсудить последние события в Дании", – добавил чиновник.