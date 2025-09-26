В немецком регионе, граничащем с Данией, заметили неизвестные дроны
Над немецкой землей Шлезвиг-Гольштейн, на севере граничащей с Данией, заметили неизвестные беспилотники. Об этом сообщило медиа NDR со ссылкой на правоохранителей.
Несколько неизвестных дронов заметили в ночь на пятницу, 26 сентября. Министр внутренних дел Шлезвиг-Гольштейн Сабина Зюттерлин-Вак заявила, подозрение в шпионаже сейчас проверяется.
МВД ведет "интенсивные и постоянные переговоры" с федеральным правительством и Бундесвером. Полиция усиливает свою защиту от дронов в координации с другими северными немецкими землями. Министр не предоставила никаких подробностей о том, сколько дронов было замечено и где именно.
"Конечно, в Шлезвиг-Гольштейне мы также расследуем любые подозрения относительно шпионажа и саботажа в этом деле и остаемся очень бдительными в этой области", – акцентировала она.
- 22 сентября неизвестные беспилотники залетели в Данию. Тогда полиция заявляла, что дронами управлял "компетентный оператор".
- Несколько беспилотников было зафиксировано и ночью 25 сентября. В полиции сообщили, что попытки уничтожить дроны были безрезультатными, а операторов до сих пор не задержали.
- В ночь на 26 сентября власти Дании снова закрывала воздушное пространство над аэропортом Ольборга из-за угрозы дронов.
