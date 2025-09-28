НАТО посилить спостереження в Балтійському морі після зальоту дронів до Данії

НАТО проводитиме "ще більш посилену пильність" у регіоні Балтійського моря через інциденти з дронами, повідомили в Альянсі

Регіон Балтійського моря (Фото: nato.int)

НАТО 27 вересня оголосило про розширення своєї місії у Балтійському морі у відповідь на серію порушень безпілотниками повітряного простору Данії. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Альянсу.

Зазначається, що НАТО проводитиме "ще більш посилену пильність" у регіоні Балтійського моря, використовуючи нові багатопрофільні ресурси.

В Альянсі також заявили, що нові ресурси включають платформи розвідки, спостереження та рекогносцирувальних засобів, а також щонайменше один фрегат протиповітряної оборони.

Водночас речник НАТО заявив, що вони не надаватимуть подробиць про те, які країни нададуть додаткові ресурси.

У ніч проти 26 вересня влада Данії знову закривала повітряний простір над аеропортом Ольборга через загрозу ворожих безпілотників. Прем'єрка країни назвала атаки БпЛА гібридною війною, а винуватця цього – боягузом. Раніше Фредеріксен не виключала, що за інцидентами стоїть Росія.

Увечері стало відомо, що над німецькою землею Шлезвіг-Гольштейн, що на півночі межує з Данією, помітили невідомі безпілотники.