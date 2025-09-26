Россияне могут с танкеров запускать дроны в Европу и управлять ими – Зеленский

Датский аэропорт "Ольборг", который 25 и 26 сентября закрывали из-за беспилотников (Фото: Bo Amstrup / EPA)

Страна-агрессор РФ может использовать танкеры для запуска беспилотников по Европе и управления ими. Об этом со ссылкой на информацию украинской разведки сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"Сейчас видим, как в Дании, Норвегии, государствах Балтии постоянно инциденты с дронами России. По данным разведки, для запуска этих и подобных дронов Россия может использовать танкеры – как площадки старта и управления дронами. И это непросто предотвратить, но реально, и этому надо учиться, надо делать соответствующий потенциал", – рассказал глава государства.

Он отметил, что сейчас в Европе украинцы являются "лучшими в защите от любых дронов" и что Киев готов делиться своим опытом с другими нациями, которые "нуждаются в надежной защите от дроновых угроз".

"Ведем переговоры по этому поводу с десятками стран в Европе, на Ближнем Востоке, мы предложили сильное соглашение Соединенным Штатам – одно из самых перспективных", – добавил президент.

СПРАВКА. В августе 2025-го глава МИД Украины Сибига сообщил, что почти три четверти трафика российского теневого флота



По состоянию на сентябрь российский "теневой флот" насчитывал около 940 танкеров, что составляет 17% всего мирового флота таких нефтяных суден, сообщала газета The New York Times со ссылкой на аналитическую корпорацию S&P Global Market Intelligence.