Разведдроны из Венгрии: Зеленский поручил военным реагировать, Будапешт отрицает

Глава государства сообщил, что военные получили поручение реагировать для обороны Украины на дроны из Венгрии

Владимир Зеленский (Фото: Benjamin Girette / EPA)

Президент Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении, что поручил военным в следующий раз "реагировать соответственно" на разведывательные беспилотники на границе с Венгрией. В то же время Министерство обороны последней опровергло информацию об инцидентах с БпЛА в комментарии венгерскому медиа Telex.

"Был доклад наших военных и относительно, откровенно говоря, очень странных событий на границе между Украиной и Венгрией. Наши военные зафиксировали дроны, и это были дроны-разведчики. Я поручил военным провести полную проверку и в следующий раз, если такие дроны еще будут, реагировать соответственно – для обороны нашего государства", – заявил Зеленский.

Тем временем Минобороны Венгрии заявило, что "заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что на территории Украины был венгерский военный дрон, не соответствует действительности". На самом же деле руководитель Украины отмечал, что это, вероятно, были венгерские БпЛА, а не говорил, что они принадлежат именно Будапешту.

Венгерское МО утверждает, что армия страны не осуществляла и не получала приказов о полетах дрона на венгерско-украинской границе, а также Будапешт не получал такой информации от украинской стороны, хотя "мы находимся с ними в постоянном контакте".

Оборонное ведомство заявило, что несколько месяцев назад венгерское правительство усилило защиту воздушного пространства востока страны.

"В Венгрии до середины октября будут продолжаться учения по обороне страны Adaptive Hussars 2025 в рамках НАТО. Об учениях постоянно информируются не только наши союзники по НАТО, но и украинская сторона", – утверждают в сообщении.