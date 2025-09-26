Сибига ответил на нападки Сийярто насчет Зеленского. Упрекнул в прислужничестве Кремлю
Министр иностранных дел Андрей Сибига отреагировал на нападки венгерского коллеги Петера Сийярто в отношении президента Владимира Зеленского. Дипломаты публично поспорили в социальной сети X.
26 сентября глава государства заявил о беспилотниках, которые, вероятно, залетели в Украину из Венгрии. Эти БпЛА могли вести разведку о промышленном потенциале в приграничных районах Украины.
Глава МИД Венгрии дерзко отреагировал на заявление Зеленского.
"Президент Зеленский теряет рассудок из-за своей антивенгерской одержимости. Он начинает видеть то, чего на самом деле нет", – написал Сийярто, комментируя слова главы государства.
Сибига ответил своему венгерскому коллеге.
"Мы начинаем видеть много вещей, Петере, в частности лицемерие и моральный упадок вашего правительства, его открытую и скрытую работу против Украины и всей Европы, превращение в прислужника Кремля", – написал глава украинской дипломатии.
Он добавил, что никакие нападки Будапешта на Зеленского "не изменят того, что мы – и все остальные – видим".
- 26 сентября Сибига объявил о запрете на въезд трем высокопоставленным венгерским военным.
- Месяц назад Сийярто заявил, что в ответ на удар по нефтепроводу "Дружба" правительство его страны решило запретить украинскому командиру въезд в Венгрию и всю Шенгенскую зону. Однако имени военного он не назвал.
- Впоследствии стало известно, что речь идет о командующем СБС. Сам Мадяр раскритиковал действующую власть Венгрии и пообещал приехать на родину своего отца уже после "них".
