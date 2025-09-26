Сибига ответил на нападки Сийярто насчет Зеленского. Упрекнул в прислужничестве Кремлю

Глава МИД Венгрии заявил, что украинский президент "начинает видеть то, чего на самом деле нет"

Андрей Сибига (Фото: Sergey Dolzhenko/EPA)

Министр иностранных дел Андрей Сибига отреагировал на нападки венгерского коллеги Петера Сийярто в отношении президента Владимира Зеленского. Дипломаты публично поспорили в социальной сети X.

26 сентября глава государства заявил о беспилотниках, которые, вероятно, залетели в Украину из Венгрии. Эти БпЛА могли вести разведку о промышленном потенциале в приграничных районах Украины.

Глава МИД Венгрии дерзко отреагировал на заявление Зеленского.

"Президент Зеленский теряет рассудок из-за своей антивенгерской одержимости. Он начинает видеть то, чего на самом деле нет", – написал Сийярто, комментируя слова главы государства.

Сибига ответил своему венгерскому коллеге.

"Мы начинаем видеть много вещей, Петере, в частности лицемерие и моральный упадок вашего правительства, его открытую и скрытую работу против Украины и всей Европы, превращение в прислужника Кремля", – написал глава украинской дипломатии.

Он добавил, что никакие нападки Будапешта на Зеленского "не изменят того, что мы – и все остальные – видим".

26 сентября Сибига объявил о запрете на въезд трем высокопоставленным венгерским военным.

Месяц назад Сийярто заявил, что в ответ на удар по нефтепроводу "Дружба" правительство его страны решило запретить украинскому командиру въезд в Венгрию и всю Шенгенскую зону. Однако имени военного он не назвал.

Впоследствии стало известно, что речь идет о командующем СБС. Сам Мадяр раскритиковал действующую власть Венгрии и пообещал приехать на родину своего отца уже после "них".