Украина запретила въезд трем венгерским военным
Украина в ответ на действия Будапешта запретила въезд трем высокопоставленным венгерским военнослужащим. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.
"Мы запретили въезд трем высокопоставленным венгерским военным. Наш зеркальный ответ на предыдущий безосновательный запрет Венгрии на въезд для наших военных", – отметил глава украинской дипломатии.
Он подчеркнул, что каждый акт неуважения со стороны Венгрии будет встречен адекватным ответом, особенно неуважение к украинским воинам.
Имена венгерских военных, которым запретили въезд, Сибига не назвал.
- 28 августа Сийярто заявил, что в ответ на удар по нефтепроводу "Дружба" правительство его страны решило запретить украинскому командиру въезд в Венгрию и всю Шенгенскую зону. Однако имени военного он не озвучил.
- Впоследствии стало известно, что речь идет о командующем СБС. Сам Мадяр раскритиковал действующую власть Венгрии и пообещал приехать на Родину своего отца уже после "них".
- Зеленский также раскритиковал решение Венгрии о санкциях против командующего СБС, а Сикорский пригласил Мадяра в Польшу, несмотря на запрет Венгрии.
- До этого Венгрия запретила въезд на свою территорию трем украинским военным руководителям, которых обвиняет в якобы причастности к смерти венгра после мобилизации.
