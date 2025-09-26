Украина запретила въезд трем венгерским военным

Каждый акт неуважения к Украине со стороны Венгрии будет встречен адекватным ответом, заявил Андрей Сибига

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Украина в ответ на действия Будапешта запретила въезд трем высокопоставленным венгерским военнослужащим. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Мы запретили въезд трем высокопоставленным венгерским военным. Наш зеркальный ответ на предыдущий безосновательный запрет Венгрии на въезд для наших военных", – отметил глава украинской дипломатии.

Он подчеркнул, что каждый акт неуважения со стороны Венгрии будет встречен адекватным ответом, особенно неуважение к украинским воинам.

Имена венгерских военных, которым запретили въезд, Сибига не назвал.