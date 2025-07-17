Венгрия запретила въезд трем украинским военным якобы "причастным" к смерти венгра
Венгрия запретила въезд на свою территорию трем украинским военным руководителям, которых Будапешт обвиняет в якобы причастности к смерти венгра после мобилизации на Закарпатье. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, передает медиа Telex.
Ограничения применены против:
→ начальника управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковника Виталия Ткаченко;
→ командующего войсками Оперативного командования "Запад" бригадного генерала Владимира Шведюка;
→ главы Департамента мобилизации Министерства обороны полковника Романа Юзвенко.
Накануне, 16 июля, правительство Венгрии обратилось к Евросоюзу с просьбой внести этих военных в санкционный список.
- 15 июля венгерский премьер Орбан заявил, что потребует от ЕС ввести санкции против Украины из-за якобы смертельного избиения венгра в ТЦК на Закарпатье.
- Ранее в Сухопутных войсках Вооруженных Сил Украины опровергли эту информацию: погибший был гражданином Украины, мобилизованным 14 июня на законных основаниях.
- Как утверждают в войсках, 18 числа мужчина совершил СЗЧ, а через шесть дней обратился в больницу в Берегово, где умер 6 июля. Во время обследования на нем, как заявляется, не обнаружили никаких телесных повреждений. В заключении судмедэкспертизы говорится, что причиной его смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.
- Реагируя на обострение со стороны Венгрии, спикер украинской дипломатии Тихий заявлял, что если у Будапешта есть беспокойство о судьбе этнических венгров, проживающих в Украине, то ему надо требовать от России прекращения войны.
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