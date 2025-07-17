Венгрия запретила въезд трем украинским военным якобы "причастным" к смерти венгра

Петер Сийярто (Фото: Tibor Illyes / EPA)

Венгрия запретила въезд на свою территорию трем украинским военным руководителям, которых Будапешт обвиняет в якобы причастности к смерти венгра после мобилизации на Закарпатье. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, передает медиа Telex.

Ограничения применены против:

→ начальника управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковника Виталия Ткаченко;

→ командующего войсками Оперативного командования "Запад" бригадного генерала Владимира Шведюка;

→ главы Департамента мобилизации Министерства обороны полковника Романа Юзвенко.

Накануне, 16 июля, правительство Венгрии обратилось к Евросоюзу с просьбой внести этих военных в санкционный список.