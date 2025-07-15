Орбан пригрозил санкциями ЕС против Украины из-за якобы смертельного избиения венгра в ТЦК

Орбан заявил, что на заседании Совета ЕС поднимет вопрос о "наказании украинских чиновников за нарушения прав человека"

Виктор Орбан (Фото: EPA)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что будет требовать от Европейского Союза ввести санкции против Украины из-за предполагаемого смертельного избиения венгра в Территориальном центре комплектования в Закарпатье. Об этом он написал в Facebook.

Орбан заявил, что на заседании Совета ЕС 15 июля Венгрия поднимет вопрос о включении в санкционные списки ЕС украинских чиновников за нарушение прав человека в связи со смертью Иосифа Шебештеня из Закарпатья, предположительно, в результате избиения во время принудительной мобилизации.

Ранее в Сухопутных войсках Вооруженных Сил Украины опровергли информацию. В ведомстве подчеркнули, что погибший был гражданином Украины, мобилизованным 14 июня на законных основаниях.

Как утверждают в Сухопутных войсках, мужчина 18 июня самовольно покинул расположение воинской части без оружия, а спустя шесть дней обратился в больницу в Берегово. При обследовании на нем, как заявляется, не обнаружили никаких телесных повреждений.

В заключении судебно-медицинской экспертизы говорится, что причиной его смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.