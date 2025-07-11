МИД: Венгрии следует повлиять на Россию, если она обеспокоена судьбой венгров в Украине
Если Венгрия обеспокоена судьбой этнических венгров, проживающих в Украине, то следует требовать от России прекращения войны. Об этом заявил на брифинге представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий.
Он отметил, что заявления официального Будапешта о трагическом инциденте в Закарпатье звучат в пользу страны-агрессора.
"Заявления руководства Венгрии являются манипуляционными, искажают ситуацию, которая произошла, и подливают масла в огонь российской пропаганды", – сказал он.
Тихий подчеркнул, что в заявлениях венгерской стороны не упоминается Россия, "как будто мобилизация в Украине существует сама по себе".
"Мы хотели бы, чтобы венгерская сторона помнила, что причиной мобилизации в Украине является российская агрессия. Пропускать это мимо внимания нелогично и абсурдно", – сказал Тихий.
Представитель МИД призвал Венгрию не использовать инцидент в политических целях, а способствовать установлению мира в Украине.
"Если в Венгрии существует обеспокоенность судьбой этнических венгров, проживающих в Украине, то целесообразно было бы им сосредоточить свои усилия на оказании влияния на Россию, чтобы она прекратила, для начала, обстрелы, а затем и агрессию в целом", – высказал свое мнение Тихий.
- 10 июля министр правительства Венгрии Тамаш Мадяр заявил, что украинские военные якобы избили до смерти венгерского мужчину в Закарпатье.
- В Сухопутных войсках Вооруженных Сил Украины опровергли информацию. В ведомстве подчеркнули, что открыты к прозрачному расследованию обстоятельств инцидента и придерживаются принципа невмешательства во внутренние дела других государств.