МИД: Венгрии следует повлиять на Россию, если она обеспокоена судьбой венгров в Украине

Дипломатическое ведомство отреагировало на заявления Будапешта о предполагаемой гибели венгра после мобилизации

Георгий Тихий (Фото: МИД)

Если Венгрия обеспокоена судьбой этнических венгров, проживающих в Украине, то следует требовать от России прекращения войны. Об этом заявил на брифинге представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

Он отметил, что заявления официального Будапешта о трагическом инциденте в Закарпатье звучат в пользу страны-агрессора.

"Заявления руководства Венгрии являются манипуляционными, искажают ситуацию, которая произошла, и подливают масла в огонь российской пропаганды", – сказал он.

Тихий подчеркнул, что в заявлениях венгерской стороны не упоминается Россия, "как будто мобилизация в Украине существует сама по себе".

"Мы хотели бы, чтобы венгерская сторона помнила, что причиной мобилизации в Украине является российская агрессия. Пропускать это мимо внимания нелогично и абсурдно", – сказал Тихий.

Представитель МИД призвал Венгрию не использовать инцидент в политических целях, а способствовать установлению мира в Украине.

"Если в Венгрии существует обеспокоенность судьбой этнических венгров, проживающих в Украине, то целесообразно было бы им сосредоточить свои усилия на оказании влияния на Россию, чтобы она прекратила, для начала, обстрелы, а затем и агрессию в целом", – высказал свое мнение Тихий.