Сухопутные войска ВСУ: Смерть якобы венгра в результате избиения ТЦК является ложью

ВСУ опровергли заявления Будапешта о том, что венгр был избит до смерти сотрудниками ТЦК

Иллюстративное фото (Фото: Генеральный штаб ВСУ)

Информация об избиении гражданина Венгрии Иосифа Шебештеня, распространенная Будапештом, не соответствует действительности. На нем не было обнаружено следов насилия, а причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии, сообщили в Сухопутных войсках Вооруженных Сил Украины.

По данным ВСУ, Иосиф Иосифович Шебештень был гражданином Украины. Он был мобилизован 14 июня этого года после прохождения медицинской комиссии.

С 15 июня мужчина был направлен в одну из воинских частей, где проходил подготовку. Уже 18 июня он самовольно покинул часть, оружие с собой не взял.

Уже 24 июня Шебештень лично обратился в отделение неотложной помощи Береговской центральной районной больницы. Ему поставили диагноз "острая реакция на стресс".

Мужчина был госпитализирован в областное учреждение психиатрической помощи г. Берегово (согласно медицинской карте стационарного больного, никаких телесных повреждений во время обследования не выявлено).

Заключение медиков свидетельствует о том, что причиной смерти мужчины, наступившей 6 июля, стала тромбоэмболия легочной артерии. При этом следов насилия на теле Шебештеня не обнаружено.

"Мы категорически отвергаем предположения о принудительной мобилизации, жестоком обращении или нарушении прав человека со стороны территориальных центров комплектования и социальной поддержки или других должностных лиц ВСУ", – добавили в Сухопутных войсках.

Там уточнили, что открыты к прозрачному расследованию обстоятельств инцидента и поддерживают принцип невмешательства во внутренние дела других государств.

10 июля министр правительства Венгрии Тамаш Мадяр заявил, что украинские военные якобы избили до смерти венгерского мужчину в Закарпатье.

Венгерские медиа Telex и Mandiner сообщали, что речь идет об Иосифе Шебештене.