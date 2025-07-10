Сухопутні війська ЗСУ: Смерть нібито угорця внаслідок побиття ТЦК є неправдивою

ЗСУ спростували заяви Будапешта про побиття до смерті угорця працівниками ТЦК

Ілюстративне фото (Фото: Генштаб ЗСУ)

Інформація про побиття громадянина Угорщини Йосипа Шебештеня, поширена Будапештом, не відповідає дійсності. У нього не виявили слідів насильства, а причиною смерті стала тромбоемболія легеневої артерії, повідомили в Сухопутних військах Збройних Сил України.

За даними ЗСУ, Йосип Йосипович Шебештень був громадянином України. Його мобілізували 14 червня цього року після проходження медкомісії.

З 15 червня чоловіка направили в одну з військових частин, де він проходив підготовку. Уже 18 червня він самовільно залишив частину, зброю із собою не брав.

Уже 24 червня Шебештень особисто звернувся до відділення екстреної невідкладної допомоги Берегівської центральної районної лікарні. Йому встановили діагноз "гостра реакція на стрес".

Чоловіка госпіталізували до обласного закладу з надання психіатричної допомоги м. Берегове (згідно з медичною картою стаціонарного хворого, жодних тілесних ушкоджень під час обстеження не виявлено).

Висновок медиків свідчить, що причиною смерті чоловіка, яка настала 6 липня, стала тромбоемболія легеневої артерії. Водночас слідів насильства на тілі Шебештеня не виявили.

"Категорично відкидаємо припущення про примусову мобілізацію, жорстоке поводження або порушення прав людини з боку ТЦК і СП або інших посадових осіб ЗСУ", – додали в Сухопутних військах.

Там уточнили, що відкриті до прозорого вивчення обставин інциденту і підтримують принцип невтручання у внутрішні справи інших держав.

10 липня міністр угорського уряду Тамаш Мадяр заявив, що українські військові нібито побили до смерті угорського чоловіка на Закарпатті.

Угорські медіа Telex та Mandiner повідомляли, що йдеться про Йосипа Шебештеня.