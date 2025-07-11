МЗС: Угорщині треба вплинути на Росію, якщо вона переймається долею угорців в Україні

Дипломатичне відомство відреагувало на заяви Будапешта про нібито загибель угорця після мобілізації

Георгій Тихий (Фото: МЗС)

Якщо в Угорщині існує занепокоєння долею етнічних угорців, які мешкають в Україні, то треба вимагати від Росії припинення війни. Про це на брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

Він зазначив, що заяви офіційного Будапешта про трагічний інцидент на Закарпатті звучать на користь країни-агресорки.

"Заяви керівництва Угорщини є маніпулятивними, спотворюють ситуацію, яка сталася, і підіграють російській пропаганді", – сказав він.

Тихий наголосив, що в заявах угорської сторони не згадується Росія, "ніби в Україні мобілізація існує сама по собі".

"Ми б хотіли, щоб угорська сторона пригадала, що причиною мобілізації в Україні є російська агресія. Оминати це нелогічно та абсурдно", – сказав Тихий.

Речник МЗС закликав Угорщину не використовувати інцидент в політичних силах, а сприяти встановленню миру в Україні.

"Якщо в Угорщині існує занепокоєння долею етнічних угорців, які мешкають в Україні, то доцільно було б їм зосередити свої зусилля на впливі на Росію, щоб та припинила для початку обстріли, а потім і агресію загалом", – висловив думку Тихий.