Орбан пригрозив санкціями ЄС проти України через нібито смертельне побиття угорця в ТЦК

Орбан заявив, що на Раді ЄС порушить питання про "покарання українських посадовців за порушення прав людини"

Віктор Орбан (Фото: EPA)

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вимагатиме від Європейського Союзу запровадити санкції проти України через нібито смертельне побиття угорця в Територіальному центрі комплектування на Закарпатті. Про це він написав у Facebook.

Орбан заявив, що на засіданні Ради ЄС 15 липня Угорщина порушить питання про включення до санкційних списків ЄС за порушення прав людини українських посадовців у зв’язку зі смертю Йосипа Шебештеня із Закарпаття, нібито внаслідок побиття під час примусової мобілізації.

Раніше у Сухопутних військах Збройних Сил України спростували інформацію. У відомстві наголосили, що загиблий був громадянином України, мобілізованим 14 червня на законних підставах.

Як стверджують у Сухопутних військах, чоловік 18 червня самовільно залишив розташування військової частини без зброї, а через шість днів звернувся до лікарні в Береговому. Під час обстеження на ньому, як заявляється, не виявили жодних тілесних ушкоджень.

У висновку судмедекспертизи йдеться, що причиною його смерті стала тромбоемболія легеневої артерії.