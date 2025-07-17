Угорщина заборонила в'їзд трьом українським військовим буцімто "причетним" до смерті угорця

Петер Сійярто (Фото: Tibor Illyes / EPA)

Угорщина заборонила в'їзд на свою територію трьом українським військовим керівникам, яких Будапешт звинувачує у нібито причетності до смерті угорця після мобілізації на Закарпатті. Про це заявив угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто, передає медіа Telex.

Обмеження застосовано проти:

→ начальника управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковника Віталія Ткаченка;

→ командувача військ Оперативного командування "Захід" бригадного генерала Володимира Шведюка;

→ голови Департаменту мобілізації Міністерства оборони полковника Романа Юзвенка.

Напередодні, 16 липня, уряд Угорщини звернувся до Євросоюзу з проханням внести цих військових до санкційного списку.