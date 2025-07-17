Угорщина заборонила в'їзд трьом українським військовим буцімто "причетним" до смерті угорця
Угорщина заборонила в'їзд на свою територію трьом українським військовим керівникам, яких Будапешт звинувачує у нібито причетності до смерті угорця після мобілізації на Закарпатті. Про це заявив угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто, передає медіа Telex.
Обмеження застосовано проти:
→ начальника управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковника Віталія Ткаченка;
→ командувача військ Оперативного командування "Захід" бригадного генерала Володимира Шведюка;
→ голови Департаменту мобілізації Міністерства оборони полковника Романа Юзвенка.
Напередодні, 16 липня, уряд Угорщини звернувся до Євросоюзу з проханням внести цих військових до санкційного списку.
- 15 липня угорський прем'єр Орбан заявив, що вимагатиме від ЄС запровадити санкції проти України через нібито смертельне побиття угорця в ТЦК на Закарпатті.
- Раніше у Сухопутних військах Збройних Сил України спростували цю інформацію: загиблий був громадянином України, мобілізованим 14 червня на законних підставах.
- Як стверджують у військах, 18 числа чоловік здійснив СЗЧ, а через шість днів звернувся до лікарні в Береговому, де помер 6 липня. Під час обстеження на ньому, як заявляється, не виявили жодних тілесних ушкоджень. У висновку судмедекспертизи йдеться, що причиною його смерті стала тромбоемболія легеневої артерії.
- Реагуючи на загострення з боку Угорщини, речник української дипломатії Тихий заявляв, що якщо в Будапешта є занепокоєння долею етнічних угорців, які мешкають в Україні, то йому треба вимагати від Росії припинення війни.
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