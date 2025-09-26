Україна заборонила в’їзд трьом угорським військовим
Україна у відповідь на дії Будапешта заборонила в'їзд трьом високопоставленим угорським військовослужбовцям. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
"Ми заборонили в'їзд трьом високопоставленим угорським військовим. Наша дзеркальна відповідь на попередню безпідставну заборону Угорщини на в'їзд для наших військових", – зазначив глава української дипломатії.
Він наголосив, що кожен акт неповаги з боку Угорщини буде зустрінутий адекватною відповіддю, особливо неповага до українських воїнів.
Імена угорських військових, яким заборонили в'їзд, Сибіга не назвав.
- 28 серпня Сійярто заявив, що у відповідь на удар по нафтопроводу "Дружба" уряд його країни вирішив заборонити українському командиру в'їзд до Угорщини та всієї Шенгенської зони. Однак імені військового він не озвучив.
- Згодом стало відомо, що йдеться про командувача СБС. Сам Мадяр розкритикував чинну владу Угорщини й пообіцяв приїхати на Батьківщину свого батька вже після "них".
- Зеленський також розкритикував рішення Угорщини щодо санкцій проти командувача СБС, а Сікорський запросив Мадяра до Польщі, попри заборону Угорщини.
- До цього Угорщина заборонила в'їзд на свою територію трьом українським військовим керівникам, яких звинувачує у нібито причетності до смерті угорця після мобілізації.
