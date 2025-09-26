Україна заборонила в’їзд трьом угорським військовим

Кожен акт неповаги до України з боку Угорщини буде зустрінутий адекватною відповіддю, заявив Андрій Сибіга

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Україна у відповідь на дії Будапешта заборонила в'їзд трьом високопоставленим угорським військовослужбовцям. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Ми заборонили в'їзд трьом високопоставленим угорським військовим. Наша дзеркальна відповідь на попередню безпідставну заборону Угорщини на в'їзд для наших військових", – зазначив глава української дипломатії.

Він наголосив, що кожен акт неповаги з боку Угорщини буде зустрінутий адекватною відповіддю, особливо неповага до українських воїнів.

Імена угорських військових, яким заборонили в'їзд, Сибіга не назвав.