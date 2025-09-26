Сибіга відповів на нападки Сійярто щодо Зеленського. Дорікнув у прислужництві Кремлю

Глава МЗС Угорщини заявив, що український президент "починає бачити те, чого насправді немає"

Андрій Сибіга (Фото: Sergey Dolzhenko/EPA)

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на нападки угорського колеги Петера Сійярто щодо президента Володимира Зеленського. Дипломати публічно посперечалися у соціальній мережі X.

26 вересня глава держави заявив про безпілотники, які, ймовірно, залетіли до України з Угорщини. Ці БпЛА могли вести розвідку стосовно промислового потенціалу у прикордонних районах України.

Глава МЗС Угорщини зухвало відреагував на заяву Зеленського.

"Президент Зеленський втрачає глузд через свою антиугорську одержимість. Він починає бачити те, чого насправді немає", – написав Сійярто, коментуючи слова глави держави.

Сибіга відповів своєму угорському колезі.

"Ми починаємо бачити багато речей, Петере, зокрема лицемірство та моральний занепад вашого уряду, його відкриту та приховану роботу проти України та всієї Європи, перетворення на прислужника Кремля", – написав глава української дипломатії.

Він додав, що жодні нападки Будапешта на Зеленського "не змінять того, що ми – і всі інші – бачимо".

26 вересня Сибіга оголосив про заборону в'їзду трьом високопоставленим угорським військовослужбовцям.

Місяць тому Сійярто заявив, що у відповідь на удар по нафтопроводу "Дружба" уряд його країни вирішив заборонити українському командиру в'їзд до Угорщини та всієї Шенгенської зони. Однак імені військового він не назвав.

Згодом стало відомо, що йдеться про командувача СБС. Сам Мадяр розкритикував чинну владу Угорщини й пообіцяв приїхати на батьківщину свого батька вже після "них".