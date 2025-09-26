На кордоні з Угорщиною зафіксували розвіддрони, які залітали до України – Зеленський

Фото: Офіс президента

Розвідувальні безпілотники залітали до України на кордоні з Угорщиною – ймовірно, вони належать Будапешту. Про це розповів президент Володимир Зеленський за результатами військової наради.

"Головком [Олександр Сирський] доповів і щодо нещодавніх інцидентів з дронами на українсько-угорському кордоні. Українські військові зафіксували заходи в наш повітряний простір дронів-розвідників, і це, ймовірно, угорські дрони", – заявив глава держави.

Згідно з попередніми даними, ці БпЛА могли вести розвідку щодо промислового потенціалу у прикордонних районах України.

Зеленський зазначив, що доручив перевірити всю наявну інформацію та "невідкладно доповісти" стосовно кожного зафіксованого факту.

Україна межує з Угорщиною лише у Закарпатській області.

Читайте також Втрата виробництва та діра в бюджеті. Які наслідки удару по Мукачеву