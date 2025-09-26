На кордоні з Угорщиною зафіксували розвіддрони, які залітали до України – Зеленський
Розвідувальні безпілотники залітали до України на кордоні з Угорщиною – ймовірно, вони належать Будапешту. Про це розповів президент Володимир Зеленський за результатами військової наради.
"Головком [Олександр Сирський] доповів і щодо нещодавніх інцидентів з дронами на українсько-угорському кордоні. Українські військові зафіксували заходи в наш повітряний простір дронів-розвідників, і це, ймовірно, угорські дрони", – заявив глава держави.
Згідно з попередніми даними, ці БпЛА могли вести розвідку щодо промислового потенціалу у прикордонних районах України.
Зеленський зазначив, що доручив перевірити всю наявну інформацію та "невідкладно доповісти" стосовно кожного зафіксованого факту.
Україна межує з Угорщиною лише у Закарпатській області.
- У травні СБУ повідомила, що вперше в історії викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, що шпигувала на Закарпатті на шкоду національній безпеці України. Після цього Київ і Будапешт висилали дипломатів один одного, а також Угорщина скасувала зустріч з представниками України щодо прав своєї нацменшини.
- Тим часом 26 вересня Україна, у відповідь на дії Будапешта, заборонила в'їзд трьом високопоставленим угорським військовослужбовцям.
Коментарі (0)