В Орбана пояснили, чому скасовано зустріч з Україною щодо прав нацменшини

Левенте Мадяр (Фото: Facebook чиновника)

Угорщина скасувала зустріч з представниками України щодо прав її національної меншини через затримання двох жителів Закарпаття, підозрюваних у шпигунстві на користь Будапешта. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр.

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29 квітня у Будапешті чиновник провів зустріч з віцепрем'єркою з питань євроінтеграції, міністеркою юстиції Ольгою Стефанішиною. За словами Мадяра, тоді, під час "ввічливої розмови", він та українська посадовиця домовились про продовження роботи на експертному рівні 12 травня.

Проте ввечері 10 травня він вирішив скасувати нову зустріч, оскільки вважає, що "події останніх кількох днів в угорсько-українських відносинах не дозволяють вести добросовісні, конструктивні переговори з такої важливої та делікатної теми, як права меншин".

"Той факт, що в п'ятницю на Закарпатті була проведена "спецоперація" на підставі звинувачень у шпигунстві, про що українська сторона відразу ж заявила на широку медіааудиторію – за три дні до вирішальної зустрічі, – ставить під сумнів щирість намірів врегулювати розв'язані питання", – стверджує угорський чиновник.

Мадяр додав: Угорщина "подивиться, що буде найближчими днями". Посадовець заявив, що його країна "залишається готовою до діалогу".

Напередодні українське Міністерство юстиції повідомило, що угорська сторона перенесла зустріч, заплановану на 12 травня в Ужгороді (детальніше про вимоги Угорщини до України — читайте тут).