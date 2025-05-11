У Орбана объяснили, почему отменена встреча с Украиной насчет прав нацменьшинства

Будапешт "посмотрит, что будет в ближайшие дни"

Левенте Мадяр (Фото: Facebook чиновника)

Венгрия отменила встречу с представителями Украины насчет прав ее национального меньшинства из-за задержания двух жителей Закарпатья, подозреваемых в шпионаже в пользу Будапешта. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Венгрии Левенте Мадяр.

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29 апреля в Будапеште чиновник провел встречу с вице-премьером по вопросам евроинтеграции, министершей юстиции Ольгой Стефанишиной. По словам Мадяра, тогда, во время "вежливого разговора", он и украинская чиновница договорились о продолжении работы на экспертном уровне 12 мая.

Однако вечером 10 мая он решил отменить новую встречу, поскольку считает, что "события последних нескольких дней в венгерско-украинских отношениях не позволяют вести добросовестные, конструктивные переговоры по такой важной и щекотливой теме, как права меньшинств".

"Тот факт, что в пятницу в Закарпатье была проведена "спецоперация" на основании обвинений в шпионаже, о чем украинская сторона сразу же заявила на широкую медиа-аудиторию – за три дня до решающей встречи – ставит под сомнение искренность намерений урегулировать решенный вопрос", – сказал он.

Мадяр добавил: Венгрия "посмотрит, что будет в ближайшие дни". Чиновник заявил, что его страна "остается готовой к диалогу".

Накануне украинское Министерство юстиции сообщило, что венгерская сторона перенесла встречу, запланированную на 12 мая в Ужгороде (подробнее о требованиях Венгрии к Украине читайте здесь).