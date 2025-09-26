На границе с Венгрией зафиксировали разведдроны, которые залетали в Украину – Зеленский

Фото: Офис президента

Разведывательные беспилотники залетали в Украину на границе с Венгрией – вероятно, они принадлежат Будапешту. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский по результатам военного совещания.

"Главком [Александр Сырский] доложил и о недавних инцидентах с дронами на украинско-венгерской границе. Украинские военные зафиксировали заходы в наше воздушное пространство дронов-разведчиков, и это, вероятно, венгерские дроны", – заявил глава государства.

Согласно предварительным данным, эти БпЛА могли вести разведку относительно промышленного потенциала в приграничных районах Украины.

Зеленский отметил, что поручил проверить всю имеющуюся информацию и "безотлагательно доложить" по каждому зафиксированному факту.

Украина граничит с Венгрией только в Закарпатской области.

