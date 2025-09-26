На границе с Венгрией зафиксировали разведдроны, которые залетали в Украину – Зеленский
Разведывательные беспилотники залетали в Украину на границе с Венгрией – вероятно, они принадлежат Будапешту. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский по результатам военного совещания.
"Главком [Александр Сырский] доложил и о недавних инцидентах с дронами на украинско-венгерской границе. Украинские военные зафиксировали заходы в наше воздушное пространство дронов-разведчиков, и это, вероятно, венгерские дроны", – заявил глава государства.
Согласно предварительным данным, эти БпЛА могли вести разведку относительно промышленного потенциала в приграничных районах Украины.
Зеленский отметил, что поручил проверить всю имеющуюся информацию и "безотлагательно доложить" по каждому зафиксированному факту.
Украина граничит с Венгрией только в Закарпатской области.
- В мае СБУ сообщила, что впервые в истории разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила в Закарпатье в ущерб национальной безопасности Украины. После этого Киев и Будапешт высылали дипломатов друг друга, а также Венгрия отменила встречу с представителями Украины по правам своего нацменьшинства.
- Тем временем 26 сентября Украина в ответ на действия Будапешта запретила въезд трем высокопоставленным венгерским военнослужащим.
