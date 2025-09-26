ВСУ показали, как двигался дрон, нарушивший границу Украины с Венгрией – карта

Иллюстративное фото: Depositphotos

В пятницу, 26 сентября, беспилотник два раза нарушал украинскую границу со стороны Венгрии, сообщил Генеральный штаб ВСУ и показал карты с фиксацией БпЛА.

По данным командования, инцидент произошел утром: радиолокационные средства ВСУ дважды зафиксировали пролет на разных высотах объекта типа дрон в воздушном пространстве Украины над территорией Закарпатской области.

"Указанный объект дважды нарушил государственную границу Украины со стороны Венгрии", – отметили в сообщении.

В Генштабе добавили, что для нивелирования потенциальной угрозы украинские защитники провели патрулирование неба над Ужгородским районом расчетом разведывательного БпЛА типа "Чаклун-КМ" Сил беспилотных систем ВСУ.

Также командование опубликовало несколько примеров фиксации дрона, который нарушил украинскую границу со стороны Венгрии:

Карта: Генштаб ВСУ

Карта: Генштаб ВСУ

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении, что поручил военным в следующий раз "реагировать соответственно" на разведывательные беспилотники на границе с Венгрией. В то же время в Министерстве обороны последней отрицали информацию об инцидентах с БпЛА.