ВСУ показали, как двигался дрон, нарушивший границу Украины с Венгрией – карта
В пятницу, 26 сентября, беспилотник два раза нарушал украинскую границу со стороны Венгрии, сообщил Генеральный штаб ВСУ и показал карты с фиксацией БпЛА.
По данным командования, инцидент произошел утром: радиолокационные средства ВСУ дважды зафиксировали пролет на разных высотах объекта типа дрон в воздушном пространстве Украины над территорией Закарпатской области.
"Указанный объект дважды нарушил государственную границу Украины со стороны Венгрии", – отметили в сообщении.
В Генштабе добавили, что для нивелирования потенциальной угрозы украинские защитники провели патрулирование неба над Ужгородским районом расчетом разведывательного БпЛА типа "Чаклун-КМ" Сил беспилотных систем ВСУ.
Также командование опубликовало несколько примеров фиксации дрона, который нарушил украинскую границу со стороны Венгрии:
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении, что поручил военным в следующий раз "реагировать соответственно" на разведывательные беспилотники на границе с Венгрией. В то же время в Министерстве обороны последней отрицали информацию об инцидентах с БпЛА.
- 26 сентября глава Украины сообщил, что во время военного совещания главком ВСУ Сырский доложил о залете разведывательных беспилотников в Украину на границе с Венгрией – возможно, они принадлежат Будапешту.
Предварительно, эти БпЛА могли вести разведку относительно промышленного потенциала в приграничных районах.
Глава МИД Венгрии отреагировал на заявление украинского президента, заявив, что тот якобы "начинает видеть то, чего на самом деле нет". Ему ответил Сибига, упрекнув в прислужничестве Кремлю.
