ЗСУ показали, як рухався дрон, що порушив кордон України з Угорщиною – мапа
У п'ятницю, 26 вересня, безпілотник двічі порушував український кордон зі сторони Угорщини, повідомив Генеральний штаб ЗСУ та показав мапи з фіксацією БпЛА.
За даними командування, інцидент трапився вранці: радіолокаційні засоби ЗСУ двічі зафіксували проліт на різних висотах об'єкта типу дрон у повітряному просторі України над територією Закарпатської області.
"Зазначений об’єкт двічі порушив державний кордон України зі сторони Угорщини", – наголосили у повідомленні.
У Генштабі додали, що аби нівелювати потенційну загрозу українські захисники провели патрулювання неба над Ужгородським районом розрахунком розвідувального БпЛА типу "Чаклун-КМ" Сил безпілотних систем ЗСУ.
Також командування опублікувало декілька прикладів фіксації дрона, який порушив український кордон із боку Угорщини:
Раніше президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні, що доручив військовим наступного разу "реагувати відповідно" на розвідувальні безпілотники на кордоні з Угорщиною. Водночас у Міністерстві оборони останньої заперечили інформацію щодо інцидентів із БпЛА.
- Ввечері 26 вересня керівник України повідомив, що під час військової наради головком ЗСУ Сирський доповів стосовно зальоту розвідувальних безпілотників до України на кордоні з Угорщиною – можливо, ті належать Будапешту.
Попередньо, ці БпЛА могли вести розвідку щодо промислового потенціалу у прикордонних районах.
Глава МЗС Угорщини відреагував на заяву українського президента, заявивши, що той нібито "починає бачити те, чого насправді немає". Йому відповів Сибіга, дорікнувши у прислужництві Кремлю.
