ЗСУ показали, як рухався дрон, що порушив кордон України з Угорщиною – мапа

Радіолокаційні засоби ЗСУ двічі зафіксували проліт безпілотника на Закарпатті, заявили у Генштабі

У п'ятницю, 26 вересня, безпілотник двічі порушував український кордон зі сторони Угорщини, повідомив Генеральний штаб ЗСУ та показав мапи з фіксацією БпЛА.

За даними командування, інцидент трапився вранці: радіолокаційні засоби ЗСУ двічі зафіксували проліт на різних висотах об'єкта типу дрон у повітряному просторі України над територією Закарпатської області.

"Зазначений об’єкт двічі порушив державний кордон України зі сторони Угорщини", – наголосили у повідомленні.

У Генштабі додали, що аби нівелювати потенційну загрозу українські захисники провели патрулювання неба над Ужгородським районом розрахунком розвідувального БпЛА типу "Чаклун-КМ" Сил безпілотних систем ЗСУ.

Також командування опублікувало декілька прикладів фіксації дрона, який порушив український кордон із боку Угорщини:

Мапа: Генштаб ЗСУ

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні, що доручив військовим наступного разу "реагувати відповідно" на розвідувальні безпілотники на кордоні з Угорщиною. Водночас у Міністерстві оборони останньої заперечили інформацію щодо інцидентів із БпЛА.