Розвіддрони з Угорщини: Зеленський доручив військовим реагувати, Будапешт заперечує
Володимир Зеленський (Фото: Benjamin Girette / EPA)

Президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні, що доручив військовим наступного разу "реагувати відповідно" на розвідувальні безпілотники на кордоні з Угорщиною. Водночас Міністерство оборони останньої заперечило інформацію про інциденти з БпЛА у коментарі угорському медіа Telex.

"Була доповідь наших військових і щодо, відверто кажучи, дуже дивних подій на кордоні між Україною та Угорщиною. Наші військові зафіксували дрони, і це були дрони-розвідники. Я доручив військовим провести повну перевірку й наступного разу, якщо такі дрони ще будуть, реагувати відповідно – для оборони нашої держави", – заявив Зеленський.

Тим часом Міноборони Угорщини заявило, що "заява українського президента Володимира Зеленського про те, що на території України був угорський військовий дрон, не відповідає дійсності". Насправді ж керівник України зазначав, що це, ймовірно, були угорські БпЛА, а не казав, що вони належать саме Будапешту.

Угорське МО стверджує, що армія країни не здійснювала та не отримувала наказів про польоти дрона на угорсько-українському кордоні, а також Будапешт не отримував такої інформації від української сторони, хоча "ми перебуваємо з ними в постійному контакті".

Оборонне відомство заявило, що декілька місяців тому угорський уряд посилив захист повітряного простору сходу країни.

"В Угорщині до середини жовтня триватимуть навчання з оборони країни Adaptive Hussars 2025 у межах НАТО. Про навчання постійно інформуються не тільки наші союзники з НАТО, а й українська сторона", – стверджують у повідомленні.

  • Ввечері 26 вересня Зеленський повідомив, що під час військової наради головком ЗСУ Сирський доповів стосовно зальоту розвідувальних безпілотників до України на кордоні з Угорщиною – можливо, ті належать Будапешту.

  • Попередньо, ці БпЛА могли вести розвідку щодо промислового потенціалу у прикордонних районах. Україна межує з Угорщиною лише у Закарпатській області.

  • Глава МЗС Угорщини відреагував на заяву українського президента, заявивши, що той нібито "починає бачити те, чого насправді немає". Йому відповів Сибіга, дорікнувши у прислужництві Кремлю.