Дрон в Норвегии запустили сингапурские супруги туристов – муж заплатит штраф
22 сентября в столице Норвегии Осло были задержаны супруги туристов из Сингапура за запуск дрона в запретной зоне – муж получил штраф. Об этом сообщает норвежская газета Aftenposten.
60-летний мужчина согласился заплатить 8000 крон штрафа (около 33 400 грн), дело в отношении его 50-летней жены закрыли.
"Мужчина признал свою вину. Именно он управлял дроном. Поэтому дело против женщины закрыто", – заявил полицейский прокурор Андре Квистад Альме из округа Осло.
Беспилотник был конфискован, также возбуждено дело о депортации мужчины. По словам правоохранителя, супруги заявляли, что планировали находиться в Норвегии.
Обоих туристов отпустили из полиции.
Ранее, 22 сентября, беспилотник пролетел рядом с крепостью Акерсхус, где расположен офис премьер-министра, штаб армии и оборонное ведомство Норвегии. Об инциденте правоохранителям сообщили военные.
Позже в тот же вечер полиция получила сообщение о том, что БпЛА заметили возле главного международного аэропорта Норвегии Гардермуен – объект закрывали на три часа в ночь на вторник, но пока не подтверждено, что дрон действительно был зафиксирован.
В то же время норвежская полиция не видит связи между инцидентами в стране и соседней Дании.
"Нет оснований подозревать, что они как-то связаны между собой. В данном случае речь идет о нарушении Положения о зоне ограниченного воздушного пространства над Осло", – отметил Альме.
- Вечером 15 сентября премьер Польши сообщил, что в Варшаве был нейтрализован беспилотник, который летал над Бельведерским дворцом, одной из президентских резиденций, и правительственными зданиями. Инцидент произошел через пять дней после российской дроновой атаки на Польшу.
- 16 сентября стало известно, что польские правоохранители задержали 21-летнего украинца и 17-летнюю беларуску. Впоследствии Варшава решила депортировать задержанного гражданина Украины: его обвинили в нарушении правил воздушного движения, он добровольно уплатил штраф.
- 23 сентября премьер Дании Фредериксен не исключила, что это Россия дронами заблокировала крупнейший аэропорт ее страны 22-го числа.
- Президент Зеленский сообщил, что диктатор РФ Путин будет распространять войну на европейские страны.
Комментарии (0)