Дрон в Норвегии запустили сингапурские супруги туристов – муж заплатит штраф

В полиции Осло не видят связи между инцидентами с БпЛА в Норвегии и Дании

Крепость Акерсхус (Фото: Øyvind Holmstad / Wikipedia)

22 сентября в столице Норвегии Осло были задержаны супруги туристов из Сингапура за запуск дрона в запретной зоне – муж получил штраф. Об этом сообщает норвежская газета Aftenposten.

60-летний мужчина согласился заплатить 8000 крон штрафа (около 33 400 грн), дело в отношении его 50-летней жены закрыли.

"Мужчина признал свою вину. Именно он управлял дроном. Поэтому дело против женщины закрыто", – заявил полицейский прокурор Андре Квистад Альме из округа Осло.

Беспилотник был конфискован, также возбуждено дело о депортации мужчины. По словам правоохранителя, супруги заявляли, что планировали находиться в Норвегии.

Обоих туристов отпустили из полиции.

Ранее, 22 сентября, беспилотник пролетел рядом с крепостью Акерсхус, где расположен офис премьер-министра, штаб армии и оборонное ведомство Норвегии. Об инциденте правоохранителям сообщили военные.

Позже в тот же вечер полиция получила сообщение о том, что БпЛА заметили возле главного международного аэропорта Норвегии Гардермуен – объект закрывали на три часа в ночь на вторник, но пока не подтверждено, что дрон действительно был зафиксирован.

В то же время норвежская полиция не видит связи между инцидентами в стране и соседней Дании.

"Нет оснований подозревать, что они как-то связаны между собой. В данном случае речь идет о нарушении Положения о зоне ограниченного воздушного пространства над Осло", – отметил Альме.