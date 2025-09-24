Дрон у Норвегії запустило сінгапурське подружжя туристів – чоловік заплатить штраф

У поліції Осло не бачать зв'язку між інцидентами з БпЛА у Норвегії та Данії

Фортеця Акерсхус (Фото: Øyvind Holmstad / Wikipedia)

22 вересня у столиці Норвегії Осло було затримано подружжя туристів з Сингапуру за запуск дрона у забороненій зоні – чоловік отримав штраф. Про це повідомляє норвезька газета Aftenposten.

60-річний чоловік погодився заплатити 8000 крон штрафу (близько 33 400 грн), справу щодо його 50-річної дружини закрили.

"Чоловік визнав свою провину. Саме він керував дроном. Тому справа проти жінки закрита", – заявив поліційний прокурор Андре Квістад Альме з округу Осло.

Безпілотник було конфісковано, також порушено справу про депортацію чоловіка. За словами правоохоронця, подружжя заявляло, що планувало перебувати у Норвегії.

Обидвох туристів відпустили з поліції.

Раніше, 22 вересня, безпілотник пролетів поряд з фортецею Акерсхус, де розташовано офіс прем'єр-міністра, штаб армії та оборонне відомство Норвегії. Про інцидент правоохоронцям повідомили військові.

Пізніше того ж вечора поліція отримала повідомлення про те, що БпЛА помітили біля головного міжнародного аеропорту Норвегії Гардермуен – летовище закривали на три години у ніч проти вівторка, але наразі не підтверджено, що дрон дійсно був зафіксований.

Водночас норвезька поліція не бачить зв'язку між інцидентами в країні та сусідній Данії.

"Немає підстав підозрювати, що вони якось пов'язані між собою. У цьому випадку йдеться про порушення Положення про зону обмеженого повітряного простору над Осло", – зазначив Альме.