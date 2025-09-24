"Трамп погодився зі мною". Зеленський розкрив, як Путін "продаватиме" війну до Європи

Глава держави заявив, що диктатор РФ намагатиметься знайти слабкі місця у Європі, не чекаючи закінчення війни на українській території

Володимир Зеленський (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін поширюватиме війну на європейські країни. Про це український політик повідомив під час спілкування з пресою після зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом.

"Бачите, ми говорили, що Путін буде продавати війну на різних територіях. І сьогодні президент Трамп погодився зі мною: я сказав, що він [Путін] не буде чекати закінчення війни в Україні. Він буде намагатися знайти слабкі місця в Європі, в країнах НАТО — він буде намагатися це зробити", – розповів Зеленський.

За словами президента, під час попередньої зустрічі з Трампом 18 вересня він говорив, що не знає, який формат боротьби обере Путін: "Тому що кібератаки він використовував раніше багато разів".

"Але зараз ми бачимо. Учора, ви бачили Данію, Норвегію – Нордичні, Балтійські країни впродовж всіх цих місяців. З Білорусі, з Росії, з Росії через Білорусь – ми бачимо це, ми маємо [дані про] весь шлях цих дронів", – зазначив глава України.

Він нагадав про інциденти з Польщею та Румунією, зазначивши, що диктатор РФ використовує різні типи далекобійних дронів, аби зрозуміти стан готовності Європи й якість її протиповітряної борони.

Також, додав Зеленський, цими провокаціями Путін хоче дізнатися, як реагуватиме НАТО: "Словами або чим?"