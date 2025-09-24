"Трамп погодився зі мною". Зеленський розкрив, як Путін "продаватиме" війну до Європи
Президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін поширюватиме війну на європейські країни. Про це український політик повідомив під час спілкування з пресою після зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом.
"Бачите, ми говорили, що Путін буде продавати війну на різних територіях. І сьогодні президент Трамп погодився зі мною: я сказав, що він [Путін] не буде чекати закінчення війни в Україні. Він буде намагатися знайти слабкі місця в Європі, в країнах НАТО — він буде намагатися це зробити", – розповів Зеленський.
За словами президента, під час попередньої зустрічі з Трампом 18 вересня він говорив, що не знає, який формат боротьби обере Путін: "Тому що кібератаки він використовував раніше багато разів".
"Але зараз ми бачимо. Учора, ви бачили Данію, Норвегію – Нордичні, Балтійські країни впродовж всіх цих місяців. З Білорусі, з Росії, з Росії через Білорусь – ми бачимо це, ми маємо [дані про] весь шлях цих дронів", – зазначив глава України.
Він нагадав про інциденти з Польщею та Румунією, зазначивши, що диктатор РФ використовує різні типи далекобійних дронів, аби зрозуміти стан готовності Європи й якість її протиповітряної борони.
Також, додав Зеленський, цими провокаціями Путін хоче дізнатися, як реагуватиме НАТО: "Словами або чим?"
