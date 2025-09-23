Польща готова відбити атаку дронів, і якщо потрібно може знищити їх – польський генерал

У Польщі вважають, що збивати дрони – це крайня стадія, спершу сподіваються їх розвернути або збити

Мирослав Боднар (Фото: Кафедра машинобудування WAT)

Польща готова відбивати масовану атаку російських безпілотників, але збивати їх – це крайній захід. Про це в інтерв'ю польській радіостанції RMF FM повідомив інспектор безпілотних систем озброєння Польщі бригадний генерал Мирослав Боднар.

"Я сподіваюся, що будь-які дипломатичні заходи та дії не призведуть до ситуації, коли ми будемо змушені відреагувати в такий спосіб. Однак ми також маємо бути готові до різних дій", – зазначив він.

Бондар нагадав, що в Польщі мирний час, тому необхідно дотримуватися закону про захист кордону і всіх викладених у ньому умов.

Генерал пояснив, що спочатку необхідно ідентифікувати потенційний засіб повітряного нападу, потім вжити заходів щодо його розвороту або збиття. А якщо це не допоможе, то як крайній захід – знищити БпЛА.

У питанні протидії дроном поляки розраховують на співпрацю з українцями. Наразі спільні навчання, анонсовані після атаки російських дронів на Польщу 10 вересня, перебувають на стадії "переговорів", конкретних рішень ще не ухвалено, за словами польського генерала.

"Я вважаю, що вони володіють найбільшими знаннями і досвідом у використанні такого типу систем. Ніхто не підготовлений до потенційних навчань зараз краще, ніж, зокрема, українська сторона", – сказав Боднар.