Польша готова отразить атаку дронов, и если нужно может уничтожить их – польский генерал

В Польше считают, что сбивать дроны – это крайняя стадия, сперва надеются их развернуть или сбить

Мирослав Боднар (Фото: Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT)

Польша готова отражать массированную атаку российских беспилотников, но сбивать их – это крайняя мера. Об этом в интервью польской радиостанции RMF FM сообщил инспектор беспилотных систем вооружения Польши бригадный генерал Мирослав Боднар.

"Я надеюсь, что любые дипломатические меры и действия не приведут к ситуации, когда мы будем вынуждены отреагировать подобным образом. Однако мы также должны быть готовы к различным действиям", – отметил он.

Бондар напомнил, что в Польше мирное время, поэтому необходимо соблюдать закон о защите границы и все изложенные в нем условия.

Генерал пояснил, что сначала необходимо идентифицировать потенциальное средство воздушного нападения, затем предпринять действия по его развороту или сбитию. А если это не поможет, то в качестве крайней меры – уничтожить БпЛА.

В вопросе противодействия дроном поляки рассчитывают на сотрудничество с украинцами. Сейчас совместные учения, анонсированные после атаки российских дронов на Польшу 10 сентября, находятся в стадии "переговоров", конкретные решения еще не приняты, по словам польского генерала.

"Я считаю, что они обладают наибольшими знаниями и опытом в использовании такого типа систем. Никто не подготовлен к потенциальным учениям сейчас лучше, чем, в том числе, украинская сторона", – сказал Боднар.