Швеция готова защищать свое воздушное пространство с применением силы – министр обороны
Ни одна страна не имеет права нарушать воздушное пространство Швеции, поэтому Стокгольм может применить силу в рамках его защиты. Об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон в комментарии изданию Aftonbladet.
"Ни одна страна не имеет права нарушать воздушное пространство Швеции. Швеция имеет право защищать свое воздушное пространство, при необходимости с применением силы, и будет защищать свое воздушное пространство", — сказал Йонсон.
Он добавил, что правительство предоставило Вооруженным силам Швеции инструкции по действиям в случае появления самолетов-нарушителей.
Это включает право открывать огонь, если этого требует ситуация, как после предупреждения, так и без него, уточнил министр обороны Швеции.
- 19 сентября российские истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии вблизи Таллинна. В целом они были над Эстонией около 12 минут.
- В тот же день два российские истребителя нарушили зону безопасности буровой платформы польской компании Petrobaltic в Балтийском море. Более чем за неделю до этого два десятка российских БпЛА нарушили воздушное пространство Польши.
- 22 сентября Туск заявил, что Польша будет сбивать объекты, которые явно нарушают ее воздушное пространство. Глава МИД Британии в ООН заявила о готовности дать отпор самолетам-нарушителям.
