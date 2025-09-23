Швеция готова защищать свое воздушное пространство с применением силы – министр обороны

Пол Йонсон (Фото: Thomas Traasdahl/EPA)

Ни одна страна не имеет права нарушать воздушное пространство Швеции, поэтому Стокгольм может применить силу в рамках его защиты. Об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон в комментарии изданию Aftonbladet.

"Ни одна страна не имеет права нарушать воздушное пространство Швеции. Швеция имеет право защищать свое воздушное пространство, при необходимости с применением силы, и будет защищать свое воздушное пространство", — сказал Йонсон.

Он добавил, что правительство предоставило Вооруженным силам Швеции инструкции по действиям в случае появления самолетов-нарушителей.

Это включает право открывать огонь, если этого требует ситуация, как после предупреждения, так и без него, уточнил министр обороны Швеции.