Швеція готова захищати свій повітряний простір із застосуванням сили – міністр оборони

Пол Йонсон (Фото: Thomas Traasdahl/EPA)

Жодна країна не має права порушувати повітряний простір Швеції, тому Стокгольм може застосувати силу у межах його захисту. Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон у коментарі виданню Aftonbladet.

"Жодна країна не має права порушувати повітряний простір Швеції. Швеція має право захищати свій повітряний простір, за необхідності із застосуванням сили, і буде захищати свій повітряний простір", – сказав Йонсон.

Він додав, що уряд надав Збройним силам Швеції інструкції щодо дій у разі появи літаків-порушників.

Це містить право відкривати вогонь, якщо цього вимагає ситуація, як після попередження, так і без нього, уточнив міністр оборони Швеції.