Швеція готова захищати свій повітряний простір із застосуванням сили – міністр оборони
Жодна країна не має права порушувати повітряний простір Швеції, тому Стокгольм може застосувати силу у межах його захисту. Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон у коментарі виданню Aftonbladet.
"Жодна країна не має права порушувати повітряний простір Швеції. Швеція має право захищати свій повітряний простір, за необхідності із застосуванням сили, і буде захищати свій повітряний простір", – сказав Йонсон.
Він додав, що уряд надав Збройним силам Швеції інструкції щодо дій у разі появи літаків-порушників.
Це містить право відкривати вогонь, якщо цього вимагає ситуація, як після попередження, так і без нього, уточнив міністр оборони Швеції.
- 19 вересня російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії поблизу Таллінна. Загалом вони були над Естонією близько 12 хвилин.
- Того самого дня два російські винищувачі порушили зону безпеки бурової платформи польської компанії Petrobaltic у Балтійському морі. Більш ніж за тиждень до цього два десятки російських БпЛА порушили повітряний простір Польщі.
- 22 вересня Туск заявив, що Польща збиватиме об'єкти, які явно порушують її повітряний простір. Глава МЗС Британії в ООН заявила про готовність дати відсіч літакам-порушникам.
