"Трамп согласился со мной". Зеленский раскрыл, как Путин будет "продавать" войну в Европу

Глава государства заявил, что диктатор РФ будет пытаться найти слабые места в Европе, не дожидаясь окончания войны на украинской территории

Владимир Зеленский (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин будет распространять войну на европейские страны. Об этом украинский политик сообщил во время общения с прессой после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом.

"Видите, мы говорили, что Путин будет продавать войну на разных территориях. И сегодня президент Трамп согласился со мной: я сказал, что он [Путин] не будет ждать окончания войны в Украине. Он будет пытаться найти слабые места в Европе, в странах НАТО – он будет пытаться это сделать", – рассказал Зеленский.

По словам президента, во время предыдущей встречи с Трампом 18 сентября он говорил, что не знает, какой формат борьбы выберет Путин: "Потому что кибератаки он использовал ранее много раз".

"Но сейчас мы видим. Вчера, вы видели Данию, Норвегию – Нордические, Балтийские страны на протяжении всех этих месяцев. Из Беларуси, из России, из России через Беларусь – мы видим это, мы имеем [данные про] весь путь этих дронов", – отметил глава Украины.

Он напомнил об инцидентах с Польшей и Румынией, отметив, что диктатор РФ использует различные типы дальнобойных дронов, чтобы понять состояние готовности Европы и качество ее противовоздушной обороны.

Также, добавил Зеленский, этими провокациями Путин хочет узнать, как будет реагировать НАТО: "Словами или чем?"