Швеция отправляет в Данию радары и системы для противодействия дронам
Швеция приняла решение оказать Дании поддержку и направить подразделения и системы противодействия дронам. Об этом объявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.
Швеция решила предоставить Дании подразделения с противодроновыми средствами, так называемыми Counter UAS (С-UAS). Цель – обеспечить безопасность, так как на этой неделе запланированы несколько встреч: 1 октября – визит лидеров Евросоюза, а 2 октября – саммит Европейского политического сообщества в составе 47 членов.
"Подразделение будет подчиняться датским Вооруженным силам и оказывать им поддержку в полицейских операциях в связи с саммитами, проходящими на этой неделе", – сказал Кристерссон.
По его словам, системы C-UAS часто используются в боевых операциях для дополнительной защиты. У всех видов вооруженных сил есть системы различного состава, которые могут выявлять дроны и противодействовать им разными способами.
"Например, система C-UAS недавно была использована в операции Gotland Sentry и во время участия Военно-воздушных сил в операции НАТО в Польше", – отметил шведский премьер.
В добавок к этому Швеция на время передала Дании несколько мощных радиолокационных систем, которые являются "одними из лучших в мире".
"Это шведское инженерное искусство, которым мы можем по-настоящему гордиться. Радиолокационные системы были отправлены еще вчера (28 сентября)", – сообщил Кристерссон.
- 22 сентября неизвестные беспилотники залетели в Данию, нарушив работу аэропорта "Каструп" в Копенгагене. "Несколько" беспилотников зафиксировали и ночью 25 сентября, аэропорт Ольборг останавливал работу.
- На следующий день, 26 сентября, аэропорт Ольборг в Дании снова закрывали из-за угрозы беспилотников. Премьер страны заявила, что Данию атакует трусливый враг, который не смеет показать себя.
- 28 сентября в Дании заметили беспилотники рядом с военными объектами.
- НАТО намерена усилить наблюдение в Балтийском море после залета дронов в Данию.
