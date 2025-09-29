Швеция отправляет в Данию радары и системы для противодействия дронам

Радары были направлены еще 28 сентября, накануне двух встреч, запланированных на этой неделе

Премьеры Швеции и Дании (Фото:facebook.com/UlfKristerssonM)

Швеция приняла решение оказать Дании поддержку и направить подразделения и системы противодействия дронам. Об этом объявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Швеция решила предоставить Дании подразделения с противодроновыми средствами, так называемыми Counter UAS (С-UAS). Цель – обеспечить безопасность, так как на этой неделе запланированы несколько встреч: 1 октября – визит лидеров Евросоюза, а 2 октября – саммит Европейского политического сообщества в составе 47 членов.

"Подразделение будет подчиняться датским Вооруженным силам и оказывать им поддержку в полицейских операциях в связи с саммитами, проходящими на этой неделе", – сказал Кристерссон.

По его словам, системы C-UAS часто используются в боевых операциях для дополнительной защиты. У всех видов вооруженных сил есть системы различного состава, которые могут выявлять дроны и противодействовать им разными способами.

"Например, система C-UAS недавно была использована в операции Gotland Sentry и во время участия Военно-воздушных сил в операции НАТО в Польше", – отметил шведский премьер.

В добавок к этому Швеция на время передала Дании несколько мощных радиолокационных систем, которые являются "одними из лучших в мире".

"Это шведское инженерное искусство, которым мы можем по-настоящему гордиться. Радиолокационные системы были отправлены еще вчера (28 сентября)", – сообщил Кристерссон.