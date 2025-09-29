Швеція відправляє в Данію радари та системи для протидії дронам
Швеція ухвалила рішення надати Данії підтримку і направити підрозділи та системи протидії дронам. Про це оголосив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.
Шевція вирішила надати Данії підрозділи з противодроновими засобами, так званими Counter UAS (С-UAS). Мета – забезпечити безпеку, оскільки цього тижня заплановано кілька зустрічей: 1 жовтня візит лідерів Євросоюзу, а 2 жовтня – саміт Європейської політичної спільноти у складі 47 членів.
"Підрозділ підпорядковуватиметься данським збройним силам і надаватиме їм підтримку в поліцейських операціях у зв'язку із самітами, що відбуваються цього тижня", – сказав Крістерссон.
За його словами, системи C-UAS часто використовуються в бойових операціях для додаткового захисту. У всіх видів збройних сил є системи різного складу, які можуть виявляти дрони і протидіяти їм у різний спосіб.
"Наприклад, система C-UAS нещодавно була використана в операції Gotland Sentry і під час участі Військово-повітряних сил в операції НАТО в Польщі", – зазначив шведський прем'єр.
На додачу до цього Швеція на певний час передала Данії кілька потужних радіолокаційних систем, які є "одними з найкращих у світі".
"Це шведське інженерне мистецтво, яким ми можемо по-справжньому пишатися. Радіолокаційні системи були відправлені ще вчора (28 вересня)", – повідомив Крістерссон.
- 22 вересня невідомі безпілотники залетіли в Даніюпорушивши роботу аеропорту "Каструп" у Копенгагені. "Кілька" безпілотників зафіксували і вночі 25 вересня, аеропорт Ольборг зупиняв роботу.
- Наступного дня, 26 вересня, аеропорт Ольборг у Данії знову закривали через загрозу безпілотників. Прем'єр країни заявила, що Данію атакує боягузливий ворог, який не сміє показати себе.
- 28 вересня в Данії помітили безпілотники поруч із військовими об'єктами.
- НАТО має намір посилити спостереження в Балтійському морі після заліту дронів у Данію.
