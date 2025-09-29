Швеція відправляє в Данію радари та системи для протидії дронам

Радари були направлені ще 28 вересня, напередодні двох зустрічей, запланованих цього тижня

Прем'єри Швеції та Данії (Фото:facebook.com/UlfKristerssonM)

Швеція ухвалила рішення надати Данії підтримку і направити підрозділи та системи протидії дронам. Про це оголосив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Шевція вирішила надати Данії підрозділи з противодроновими засобами, так званими Counter UAS (С-UAS). Мета – забезпечити безпеку, оскільки цього тижня заплановано кілька зустрічей: 1 жовтня візит лідерів Євросоюзу, а 2 жовтня – саміт Європейської політичної спільноти у складі 47 членів.

"Підрозділ підпорядковуватиметься данським збройним силам і надаватиме їм підтримку в поліцейських операціях у зв'язку із самітами, що відбуваються цього тижня", – сказав Крістерссон.

За його словами, системи C-UAS часто використовуються в бойових операціях для додаткового захисту. У всіх видів збройних сил є системи різного складу, які можуть виявляти дрони і протидіяти їм у різний спосіб.

"Наприклад, система C-UAS нещодавно була використана в операції Gotland Sentry і під час участі Військово-повітряних сил в операції НАТО в Польщі", – зазначив шведський прем'єр.

На додачу до цього Швеція на певний час передала Данії кілька потужних радіолокаційних систем, які є "одними з найкращих у світі".

"Це шведське інженерне мистецтво, яким ми можемо по-справжньому пишатися. Радіолокаційні системи були відправлені ще вчора (28 вересня)", – повідомив Крістерссон.