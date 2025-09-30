Финляндия развернет контингент для борьбы с дронами в Дании
Во вторник, 30 сентября, Финляндия решила направить своих специалистов по противодействию БпЛА в Данию. Об этом сообщил президент страны Александр Стубб.
"Финляндия полностью поддерживает Данию в ее усилиях для защиты воздушного пространства и противодействия гибридным активностям, которые мы наблюдали в течение последних дней и недель", – написал глава государства.
Стубб сообщил, что, чтобы оказать конкретную помощь, Финляндия приняла решение развернуть в Дании свой контингент по противодействию беспилотникам.
Также, добавил политик, финские пограничники окажут поддержку своими собственными возможностями.
"Я рассматриваю это как прекрасный пример конкретного нордического сотрудничества, которое нам сегодня необходимо. В дальнейшем мы будем продолжать согласовывать наши подходы к противодействию гибридным угрозам и способствовать развитию потенциала в Европе", – подытожил финский президент.
Ранее, в конце сентября, в Финляндии заметили неизвестный беспилотник над одной из гидроэлектростанций.
- 29 сентября Швеция приняла решение оказать Дании поддержку и направить подразделения и системы противодействия дронам.
- В королевстве начались совместные учения "Крылья обороны", в которых вместе с датчанами участвуют украинские специалисты по противодействию ударным беспилотникам.
- На следующий день Франция задержала танкер "теневого флота" РФ, который может быть причастен к инцидентам с дронами над Данией.
- Генсек НАТО Рютте сообщил, что Альянс все еще устанавливает, что стоит за инцидентами с беспилотниками в Дании, а также выясняет, специально ли Россия осуществила атаку БпЛА по Польше и нарушение воздушного пространства Эстонии.
