Финляндия развернет контингент для борьбы с дронами в Дании

Стубб сообщил, что к помощи Дании присоединятся и финские пограничники

Александр Стубб (Фото: TOMS KALNINS / EPA)

Во вторник, 30 сентября, Финляндия решила направить своих специалистов по противодействию БпЛА в Данию. Об этом сообщил президент страны Александр Стубб.

"Финляндия полностью поддерживает Данию в ее усилиях для защиты воздушного пространства и противодействия гибридным активностям, которые мы наблюдали в течение последних дней и недель", – написал глава государства.

Стубб сообщил, что, чтобы оказать конкретную помощь, Финляндия приняла решение развернуть в Дании свой контингент по противодействию беспилотникам.

Также, добавил политик, финские пограничники окажут поддержку своими собственными возможностями.

"Я рассматриваю это как прекрасный пример конкретного нордического сотрудничества, которое нам сегодня необходимо. В дальнейшем мы будем продолжать согласовывать наши подходы к противодействию гибридным угрозам и способствовать развитию потенциала в Европе", – подытожил финский президент.

Ранее, в конце сентября, в Финляндии заметили неизвестный беспилотник над одной из гидроэлектростанций.