НАТО еще оценивает, кто стоит за дронами в Дании, и намеренно ли РФ делала провокации в ЕС

Генсек Альянса отметил, что инциденты в Польше и Эстонии все равно являются "безответственными и неприемлемыми", даже если у РФ не было умысла

Марк Рютте (Фото: OLIVIER HOSLET / EPA)

Североатлантический Альянс сейчас устанавливает, что стоит за инцидентами с беспилотниками в Дании, а также выясняет, специально ли Россия осуществила атаку БпЛА по Польше и нарушение воздушного пространства Эстонии. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время совместной заявления для прессы с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен перед заседанием Коллегии еврокомиссаров.

"В Дании мы все еще оцениваем, что стоит за этим. Но что касается Польша и Эстонии, то очевидно, что это россияне. Однако мы все еще оцениваем, было ли это сделано намеренно", – рассказал Рютте.

В то же время, добавил он, даже если инциденты в Польше и Эстонии не были преднамеренными действиями РФ, то это все равно "безответственно и неприемлемо".

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что, согласно данным украинской разведки, россияне могли использовать танкеры для запуска дронов по Европе и управления ими.

Глава государства отмечал, что делился данными разведки относительно инцидентов с БпЛА с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.