НАТО все ще оцінює, хто стоїть за інцидентами в Данії і чи навмисно РФ робила провокації в Європі

Генсек Альянсу зауважив, що інциденти у Польщі та Естонії однаково є "безвідповідальними та неприйнятними", навіть якщо у РФ не було умислу

Марк Рютте (Фото: OLIVIER HOSLET / EPA)

Північноатлантичний Альянс наразі встановлює, що стоїть за інцидентами з безпілотниками у Данії, а також з'ясовує, чи спеціально Росія здійснила атаку БпЛА по Польщі та порушення повітряного простору Естонії. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час спільної заяви для преси з главою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн перед засіданням Колегії єврокомісарів.

"У Данії ми все ще оцінюємо, що стоїть за цим. Але що стосується Польщі та Естонії, то очевидно, що це росіяни. Проте ми все ще оцінюємо, чи це було зроблено навмисно", – розповів Рютте.

Водночас, додав він, навіть якщо інциденти у Польщі та Естонії не були навмисними діями РФ, то це однаково "безвідповідально і неприйнятно".

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що, згідно з даними української розвідки, росіяни могли використовувати танкери для запуску дронів по Європі та керування ними.

Глава держави зазначав, що ділився даними розвідки стосовно інцидентів із БпЛА з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.