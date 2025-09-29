ЗСУ прибули до Данії для спільних навчань з протидії дронам
У Данії розпочалися спільні навчання "Крила оборони", у яких разом з данцями беруть участь українські спеціалісти з протидії ударним безпілотникам. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
За словами командування, українські захисники прибули до Данії, щоб підтримати партнерів через ситуацію, пов'язану з появою невідомих БпЛА над королівством.
"Протягом тижня навчань учасники відпрацьовуватимуть практичні завдання, обмінюватимуться знаннями та досвідом, підвищуючи рівень підготовки й удосконалюючи спроможності протидії повітряним загрозам", – йдеться у публікації.
Генштаб назвав такі навчання "важливим кроком" у зміцненні взаємосумісності армій України та Данії, зазначивши, що вони роблять обидві держави "сильнішими у спільному прагненні до миру й безпеки в Європі".
29 вересня Швеція ухвалила рішення надати Данії підтримку і направити підрозділи та системи протидії дронам.
Тим часом Данія тимчасово заборонила всі польоти цивільних дронів у своєму повітряному просторі напередодні проведення європейських самітів у Копенгагені.
- У цей же день президент Зеленський запропонував партнерам створити спільну систему протиповітряної оборони для захисту від загроз з боку Росії, а також заявив, що Європа має право обмежити судноплавство на Балтиці, враховуючи дані, що РФ могла запускати дрони з морських танкерів.
